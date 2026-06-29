Zelenski recuerda los 15 plazos dados por Rusia para la captura de Donetsk desde el inicio de la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - PRESIDENCIA DE UCRANIA

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha recordado este lunes que Rusia ha dado hasta 15 plazos diferentes para la captura de la región de Donetsk desde que comenzara la invasión rusa a gran escala del este de Ucrania, hace ya cuatro años.

"Desde el inicio de la guerra a gran escala, el Ejército ruso ha fijado 15 plazos distintos para la captura de la región de Donetsk", ha asegurado Zelenski en su habitual discurso diario vespertino.

Zelenski ha achacado estos anuncios a la "obsesión" de la dirigencia política rusa con el Donbás. "15 veces se han entregado a esta ilusión de que tomarían todo el Donbás", ha planteado.

"En 2022 la fecha era el 31 de marzo. Después, el 9 de mayo. Luego el 1 de junio, el 15 de septiembre y el 31 de diciembre. En 2023 (el presidente ruso, Vladimir) Putin fijó dos fechas para la captura del Donbás: 1 de marzo y, tras fracasar de nuevo, el 31 de diciembre", ha relatado.

Zelenski ha recordado las dos fechas más dadas en 2024 y las de 2025, cuando "los rusos intentaron convencer al presidente (estadounidense, Donald) Trump, de que Ucrania terminaría hundiéndose". "Fijaron tres fechas definitivas para la captura de la región de Donetsk: 1 de septiembre, 1 de diciembre y 25 de diciembre", ha añadido.

Este mismo año, ha sostenido Zelenski, "los rusos han vuelto a aplazar la fecha de la captura de la región de Donetsk". "Primero dijeron el 31 de marzo de este año y luego el 1 de septiembre y ahora la última fecha es el 31 de diciembre", ha indicado.

"Si Rusia no termina esta guerra van a tener que volver a posponer este último plazo", ha planteado Zelenski en un mensaje en vídeo grabado y publicado este lunes.

Zelenski ha denunciado en su mensaje la "caza al civil" en referencia a los ataques rusos en Zaporiyia de las últimas horas utilizando drones FPV y otro tipo de aeronaves no tripuladas. También ha criticado el "brutal y absolutamente sin sentido" ataque ruso en Dnipró dentro de la "guerra terrorista" rusa.

El mandatario ucraniano ha avisado de que habrá una "justa respuesta" y ha destacado las colas en las gasolineras rusas como "consecuencia directa de la guerra". "Estamos llevando la realidad de la guerra de vuelta a Rusia y haciendo que sea lo más difícil posible seguir con la ocupación de nuestras tierras", ha argumentado.