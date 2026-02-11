Zelenski reitera que no convocará elecciones en Ucrania hasta que existan "medidas de seguridad adecuadas"

Archivo - Volodimir Zelenski, presidente de Estados Unidos. - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reiterado este miércoles que convocará elecciones "cuando existan todas las garantías de seguridad adecuadas", en respuesta a las últimas informaciones que han aparecido en los medios estadounidenses de que anunciaría la próxima fecha el 24 de febrero.

Zelenski ha recordado que esta es una "fecha especial", ya que alude al inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, por lo que es "una idea absolutamente estúpida" utilizarla con estos fines aún si se dieran las medidas adecuadas.

"No se pueden anunciar elecciones, ningunas elecciones, el 24 de febrero", ha zanjado Zelenski. "Lo he dicho muchas veces, convocaremos elecciones cuando existan todas las garantías de seguridad adecuadas", ha subrayado el presidente ucraniano en declaraciones a los medios, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

Zelenski ha asegurado que "basta con decretar un alto el fuego" y se podría poner en marcha un proceso electoral, que ha sido más una cuestión que han planteado "algunos socios" más que la propia Ucrania. Aún con todo, ha incidido en que están "listos" para ello mientras se puedan celebrar de forma segura.

De igual forma, Zelenski ha negado que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le esté presionando con retirarse de cualquier iniciativa para consolidar medidas de seguridad para Ucrania si no convoca elecciones a la mayor brevedad posibles.

Con todo, Zelenski confía en poder llegar a un acuerdo antes del verano, aunque dependerá de la voluntad de Rusia para poner fin a los ataques y la capacidad de Estados Unidos para hacer presión en este sentido.

'Financial Times' publicó que en la última reunión entre Washington y Kiev se negoció la propuesta de que Zelenski convocará elecciones para el 15 de mayo, fecha en la que también se celebraría un referéndum sobre el acuerdo de paz con Rusia.

PRÓXIMAS NEGOCIACIONES

Por otro lado, el presidente ucraniano ha manifestado que están dispuestos a reunirse tanto en Estados Unidos como en Emiratos Árabes Unidos, después de que Washington propusiera acoger un nuevo encuentro a tres para la próxima semana.

La cita, prevista para el 17 o 18 de febrero, tal y como el propio Zelenski ha adelantado en una reciente entrevista a la agencia Bloomberg, aún no tiene sede. "No nos importa dónde nos encontremos", ha dicho el mandatario ucraniano ante la posibilidad de que sea de nuevo en Abu Dabi, o bien en Miami.

"Lo importante es que haya un resultado", ha dicho, y apunta que es la parte rusa quien tiene más reticencias sobre la propuesta de citarse en Miami. Donde no va a ser, ha dicho, es en Moscú, tal y como planteó el Kremlin hace unos días.

"No puedo negociar con Putin en Moscú, la capital del país agresor. Estamos dispuestos a apoyar las propuestas de Estados Unidos de reunirnos en cualquier territorio: América, Europa, países neutrales, cualquier Estado, excepto la Federación Rusa y Bielorrusia", ha manifestado.