Zelenski reitera ante la opositora Tijanovskaya que Ucrania no es una "amenaza" para Bielorrusia

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reiterado este martes que su país nunca ha supuesto una "amenaza" para Bielorrusia, en presencia de la opositora bielorrusa en el exilio Svetlana Tijanovskaya, en un momento en el que aumentan las tensiones después de las advertencias de Kiev sobre una participación más directa de Minsk en la guerra lanzada por Rusia.

"Ucrania nunca ha sido una amenaza para Bielorrusia. Y estamos agradecidos a aquellos bielorrusos que están con Ucrania en este momento", ha compartido Zelenski en sus redes sociales, con imágenes de su encuentro con Tijanovskaya.

El líder ucraniano ha aprovechado para denunciar otra vez la supuesta injerencia que Rusia ejerce sobre Bielorrusia y sus deseos de "involucrara aún más" a su vecino en esta guerra, en línea con los avisos que el presidente ucraniano viene lanzando en las últimas semanas, después de las maniobras militares conjuntas entre Minsk y Moscú.

"Todos apoyamos el deseo del pueblo bielorruso de liberarse de la injerencia rusa y (...) valoramos cada muestra de apoyo de los bielorrusos hacia una Ucrania libre, y sabemos que llegará el día en que entre nuestros países vuelvan a haber relaciones de buena vecindad", ha expresado el dirigente ucraniano.

Tijanovskaya llegó en la víspera a Kiev para participar este martes en un evento internacional con líderes locales y regionales de otros países. Su visita llega en un momento en el que Ucrania ha anunciado que reforzará su frontera con Bielorrusia ante el temor de posibles ataques.

La opositora bielorrusa vive en el exilio desde que se celebraron las elecciones presidenciales de 2020, a las que se presentó como candidata y en las que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, se declaró vencedor. Esos comicios se vieron seguidos de fuertes protestas que se extendieron a todo el país y en las que la oposición y sus seguidores denunciaron fraude electoral, mientras que miles de personas fueron detenidas.