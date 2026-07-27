Zelenski reivindica el apoyo inquebrantable de Reino Unido con el liderazgo de Burnham

Archivo - El líder ucranian, Volodimir Zelenski. - -/Ukrainian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado el "apoyo inquebrantable" de Reino Unido a Kiev también bajo el liderazgo de Andy Burnham, que asumió hace una semana como primer ministro tras la salida de Keir Starmer.

"Agradecemos enormemente que nuestro equipo sea el primero en visitar Reino Unido desde que Andy Burnham asumió el cargo. Se trata de una importante muestra de apoyo, y el primer ministro nos ha asegurado que dicho apoyo sigue siendo inquebrantable", ha afirmado el dirigente ucraniano en una visita a Reino Unido.

Zelenski se ha encontrado con Burnham en una base militar en Portsmouth, en el sur del país, parada previa a su viaje a Washington donde se reunirá con Donald Trump.

"Para Ucrania es importante contar con la capacidad suficiente para proteger vidas tanto en el aire como en el mar. También hemos abordado el desarrollo de la producción conjunta en materia de defensa", ha indicado, tras señalar que el nuevo líder británico tomó la decisión de "proporcionar a Ucrania tecnologías de guerra electrónica para proteger los drones ucranianos", paso que ha considerado "útil en el campo de batalla" para Kiev.

En este sentido, ha valorado que Ucrania y Reino Unido "juntos" pueden hacer más "en el ámbito de los drones y otras tecnologías".