Zelenski reivindica ataques a "prácticamente todo el territorio" ruso en respuesta a sus actos "terroristas"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante un acto en Kiev. - Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este miércoles que Ucrania está atacando "prácticamente todo el territorio" de Rusia en respuesta a sus actos "terroristas", en referencia a los continuos ataques contra infraestructuras en Ucrania.

"Estamos respondiendo a los ataques terroristas diarios de Rusia, de forma eficaz y prácticamente en todo su territorio. En las últimas 24 horas se han obtenido resultados en Novorosíisk, en la región de Krasnodar", ha afirmado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales.

En relación a este ataque, las autoridades de la ciudad rusa han denunciado que al menos cuatro personas, entre ellas un niño, han muerto y cerca de 30 han resultado heridas a causa de lo que han descrito como un "ataque masivo" contra la localidad.

Igualmente, Zelenski ha señalado ataques ucranianos a una base naval, "incluida una terminal utilizada para la carga de petróleo", así como instalaciones portuarias militares y buques de guerra que transportaban misiles de crucero de alta precisión 'Kalibr'.

El presidente ucraniano cierra su mensaje agradeciendo a los cuerpos implicados en esta ofensiva, desde el Servicio de Seguridad de Ucrania, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, la Armada de Ucrania, los Servicios de Inteligencia de Defensa y el Servicio Estatal de Guardias Fronterizos por "su precisión".

"Doy las gracias a todos los que desarrollan nuestras capacidades de sanciones de largo alcance, para que la guerra de Rusia se sienta cada vez más allí donde se originó", ha afirmado, en referencia a su campaña para responder a los ataques rusos con bombardeos contra su propio territorio.