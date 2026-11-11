Zelenski trabaja con socios internacionales para que drones escolten a buques en el mar Negro

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una cumbre en Vilna. - Robertas DaÄ Kus/Ukrainian Presi / Zuma Press / Eu

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este jueves que trabaja con sus socios internacionales para una misión de escolta con drones de buques cargueros en el mar Negro, escenario de recientes ataques que amenazan con perjudicar al sector agrícola ucraniano.

"Como sabéis, el Mar Negro está bloqueado. Para la agricultura, es extremadamente importante garantizar la escolta de los barcos. Es una cuestión de seguridad, porque Rusia está atacando con drones, incluidos los iraníes, y con diversos misiles", ha asegurado el mandatario ucraniano en declaraciones desde Dinamarca donde se ha reunido con el rey Federico X y la primera ministra, Mette Frederiksen.

"Es complicado. Están intentando destruir todos los barcos, independientemente del país al que pertenezcan", ha alertado sobre la reciente ola de ataques en la región, que también ha afectado a Bulgaria, Turquía o Rumanía.

En este sentido, Zelenski ha apostado por una misión internacional que ayude a escoltar con seguridad a los buques que transitan por las aguas del mar Negro. "Estamos debatiendo y trabajando en la organización de la escolta de los barcos utilizando diferentes tipos de drones. Este es uno de los nuevos proyectos actuales, y estamos muy agradecidos por ello", ha señalado, reivindicando el apoyo danés para plantear esta iniciativa.

Durante su visita a Copenhague, el mandatario ucraniano ha agradecido en el Parlamento danés el apoyo del país y ha ironizado con que le gustaría tener de vecino a Dinamarca, pero sin embargo Ucrania ha tenido peor suerte al tener a Rusia al otro lado de la frontera.