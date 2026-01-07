Zelenski ve "avances concretos" en las garantías vinculantes acordadas por la Coalición de Voluntarios

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha subrayado los "avances concretos" obtenidos en el marco de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de Voluntarios que ha tenido lugar este martes en París y en la que han acordado garantías de seguridad vinculantes para Kiev, con el "apoyo previsto" de Estados Unidos.

"Es importante destacar que la Coalición cuenta ahora con documentos sustantivos. No se trata solo de retórica, sino de avances concretos: una declaración conjunta de todos los países de la Coalición y una declaración trilateral de Francia, Reino Unido y Ucrania", ha señalado durante una rueda de prensa en la que ha defendido que el texto evidencia "la seriedad con la que tanto Europa como toda la Coalición de Voluntarios están dispuestos a trabajar en pro de una seguridad real".

El mandatario ucraniano ha celebrado que el encuentro en la capital francesa haya tenido "un nivel de debate excepcionalmente alto", dando lugar a una Declaración con la que "estamos reforzando nuestro trabajo jurídico en los países, con los parlamentos, para que, en el momento en que la diplomacia logre poner fin a la guerra, estemos totalmente preparados para desplegar las fuerzas de la Coalición".

Pese a ello, ha incidido en la necesidad de establecer "cómo funcionará" el mecanismo de supervisión de paz: "Debe quedar absolutamente claro cómo se mantendrá y financiará la fuerza y el tamaño adecuados del Ejército ucraniano".

Zelenski, que ha agradecido "a todos los líderes y a todos los Estados que desean sinceramente formar parte de una solución pacífica" al conflicto en Ucrania, ha subrayado asimismo que ha "mantenido conversaciones muy sustantivas con el equipo estadounidense sobre la supervisión para garantizar que no se produzcan violaciones de la paz". Al hilo, ha asegurado que el Gobierno de este país "está dispuesto a trabajar en ello".

"Uno de los elementos más críticos es la disuasión, es decir, las herramientas que impedirán cualquier nueva agresión rusa. Hemos logrado avances significativos con el equipo negociador estadounidense", ha dicho al respecto, antes de señalar que "creemos que ya tenemos listos los documentos sobre garantías de seguridad, bilaterales, entre Ucrania y Estados Unidos, así como documentos trilaterales. Esperamos que la firma pueda tener lugar en un futuro próximo, y ya estamos trabajando en estos formatos".

El presidente ucraniano ha puesto en valor "la disposición de Estados Unidos a respaldar a las fuerzas encargadas de impedir que se repita la agresión rusa" y ha reiterado que "el respaldo de Estados Unidos es extremadamente importante para nosotros", si bien ha reconocido que "estas garantías de seguridad deben ser jurídicamente vinculantes, incluyendo la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos".

"Lo más importante es que la arquitectura de la seguridad de posguerra ya está prácticamente establecida. Y ahora depende de nuestros socios presionar a Rusia para que llegue al punto de poner fin a la guerra. Ucrania nunca ha sido un obstáculo para la paz: Rusia fue la fuente, el origen de esta guerra, la fuente de la agresión, y en esta fórmula está claro quién debe dar los pasos clave", ha defendido.

Los países miembros de la Coalición han acordado la creación de un mecanismo de vigilancia del alto el fuego bajo el liderazgo de Estados Unidos con contribuciones de varios países. De igual modo, el acuerdo en París traza las líneas maestras de una fuerza ucraniana de 800.000 efectivos con el entrenamiento, las capacidades y todos los recursos necesarios para garantizar que este ejército pueda disuadir cualquier nueva agresión.