Zelenski ve "buenas señales" en sus aliados europeos para aumentar la presión a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante un evento del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha celebrado este martes las "buenas señales" que ha recibido por parte de sus aliados europeos para aumentar su presión sobre Rusia, en el marco de la guerra desatada hace más de cuatro años tras la invasión rusa de Ucrania.

"Ahora estamos recibiendo buenas señales de Europa sobre la disposición de los europeos a aumentar la presión sobre el agresor. Es fundamental que esta presión se dirija, en particular, a la flota de petroleros de Rusia, a toda la infraestructura de las exportaciones petroleras rusas", ha declarado en su discurso vespertino, alegando que ello permitirá reducir "aún más los ingresos" de Moscú.

En esta línea, el mandatario ha aludido a "los nuevos y colosales problemas" de presupuesto y éconómicos que enfrentan las autoridades rusas, lo que constituyen "positivas y acertadas de que, por fin, se puede alcanzar la paz". "Cuanto más difícil sea para Rusia, más cerca estará la paz", ha defendido.

Zelenski ha hecho estas declaraciones en un día "muy ajetreado en lo diplomático", tras reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer; el jefe del Ejecutivo de Noruega, Jonas Gahr Store, y el canciller austríaco, Christian Stocker, a los que ha manifestado su "agradecimiento por el apoyo recibido".

"Lo que está sucediendo en las negociaciones con Estados Unidos y Rusia es un asunto de gran interés. Nuestros equipos están trabajando intensamente", ha asegurado tras una jornada en la que "hemos estado trabajando con funcionarios del Gobierno y el equipo de la Oficina del presidente en el documento de reconstrucción".

En este sentido, ha manifestado que "espero que nuestros socios aborden las tareas con la misma determinación", defendiendo "garantías de seguridad claras para Ucrania y toda Europa, compromisos y oportunidades plenamente definidos para la reconstrucción de Ucrania y, por supuesto, perspectivas reales de poner fin a esta guerra de forma digna".

"En este momento, no puede haber ninguna duda en ninguna parte del mundo sobre qué es esta guerra, quién la inició o por qué continúa. Todo el mundo entiende que se trata de una guerra de Rusia. Y la responsabilidad de poner fin a la guerra también recae en Rusia. Y Rusia debe hacer frente a la presión", ha zanjado.