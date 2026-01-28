Zelenski aboga por "trabajar en más profundidad" algunos puntos del plan de EEUU para la etapa de posguerra

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este miércoles que hay varios asuntos de la propuesta de Estados Unidos para la etapa de posguerra que "necesitan ser trabajados en más profundidad", incluidos los relacionados con los fondos para la reconstrucción, si bien ha afirmado que los trabajos "progresan de forma activa".

"Junto con nuestro equipo negociador y miembros del Gobierno, identificamos las áreas del acuerdo con Estados Unidos sobre la recuperación posbélica que requieren mayor profundización", ha señalado en un mensaje en redes sociales, donde ha especificado que entre estos puntos figuran "los parámetros para obtener y usar los fondos para la reconstrucción".

"El trabajo con la parte estadounidense avanza activamente, y por parte ucraniana trabajamos con la máxima eficiencia", ha asegurado Zelenski, quien ha dado además las gracias a los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su "postura constructiva en las negociaciones".

Así, ha hecho hincapié en "la necesidad de obtener resultados tan rápido como sea posible" y ha manifestado que "Ucrania sigue totalmente comprometida con la paz", tras los últimos contactos para un acuerdo que ponga fin a la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El propio Zelenski apuntó el lunes a que habrá otra reunión trilateral "esta semana" tras la primera cita en este formato con Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) que abordó "cuestiones importantes". El Kremlin había señalado horas antes que valora "positivamente" que estos contactos arrancaran "de forma constructiva".

El dirigente ucraniano viene insistiendo desde hace semanas en que el acuerdo sobre las garantías de seguridad que ofrecerá Estados Unidos a su país una vez acabe la guerra está prácticamente listo, a la espera de un último encuentro "al más alto nivel" con Trump.

Estas garantías van de la mano de los "asuntos complejos" que Ucrania está abordando en distintos formatos de negociaciones, que incluyen la administración de los territorios del este de Ucrania bajo ocupación rusa o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia.

Estados Unidos ha negado, de todos modos, que esté vinculando el apoyo militar futuro a Ucrania en el escenario posbélico a las cesiones territoriales que haga Kiev en la región del Donbás.