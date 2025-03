Zelenski visita a las fuerzas del frente ucraniano de Pokrovsk

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, ha visitado el puesto de mando de las fuerzas desplegadas en el frente oriental de Pokrovsk para recibir información de primera mano sobre la respuesta a las ofensivas de Rusia en la zona.

"He visitado el puesto de mando del Grupo Táctico Pokrovsk y me reuní con los comandantes de la Línea de Drones, que reúne a las mejores unidades de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha hecho saber el presidente ucraniano, sin precisar el día de su viaje.

Durante su visita, Zelenski recibió informes de los progresos en las operaciones de defensa en la zona de manos de los comandantes locales.

El presidente también ha recibido informes de la 59ª Brigada de Asalto, especializada en sistemas no tripulados, equipos de guerra electrónica y complejos robóticos fabricados por la propia brigada, con base en la localidad de Vinnytsia, según ha hecho saber en su cuenta de la red social X.

Las fuerzas rusas han logrado diversos avances en Donetsk y otras zonas del este de Ucrania durante los últimos meses, en medio de un intento para hacerse con el control de Pokrovsk, un nudo logístico de gran importancia estratégica y una de las principales ciudades de la provincia que aún están controladas por Ucrania.