Zimbabue se queda sin pasaportes y matrículas de coches

Publicado 03/07/2019 15:45:48 CET

HARARE, 3 Jul. (Reuters/EP) -

Las autoridades de Zimbabue se han quedado sin existencias de matrículas de vehículos y de pasaportes, dos nuevas carencias que se añden a la lista de artículos para los que no hay suministro, sumando una nueva preocupación para los zimbabuenses.

El actual presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, se hizo con el poder gracias a un golpe de Estado en 2017 y, desde entonces, las esperanzas de una mejora de la situación económica que llegaron con el inicio de su mandato siguen lejos de cumplirse. En lugar de ello, los zimbabuenses siguen afrontando la escasez de dólares estadounidenses y la falta de productos como el combustible y el pan, además de cortes eléctricos de hasta quince horas sin energía.

La semana pasada, el Ejecutivo decidió renombrar la moneda local, el dólar RTGS, y convertirlo en la única divisa legal. Esa decisión puso fin a una década de empleo del dólar con un intento de relanzar la moneda local.

En la oficina de pasaportes de Harare, cientos de personas han estado haciendo cola desde las 5.00 horas sometidos a bajas temperaturas para solicitar sus nuevos pasaportes. Tras la espera, las autoridades les dijeron que volvieran a confirmar sus documentos en 2022.

El motivo de la ausencia de pasaportes es que las autoridades carecen del papel especial y la tinta empleados para confeccionar los documentos, materiales que tienen que ser importados y el país se ha quedado sin divisa extranjera.

Bothwell Mhashu, uno de los zimbabuenses que estaba haciendo cola, ha dicho que quiere escapar de los problemas económicos en Zimbabue y marcharse con su hermano mayor a Namibia. Solicitó su pasaporte en junio de 2018 y tenían que habérselo entregado tras tres meses.

"Solo me han dicho que mi pasaporte no está listo, que tendré que volver otra vez a comprobarlo en agosto. Esto no es justo", ha explicado, justo antes de marcharse de la oficina de expedición de pasaportes.

En 2008, varios zimbabuenses pasaron la noche en la oficina de pasaportes para ser los primeros en solicitar sus documentos de viaje, para poder abandonar un país azotado por una grave crisis económica y por hiperinflación con Robert Mugabe de presidente.

Un pasaporte ordinario cuesta 53 dólares zimbabuenses (0,12 euros) y un pasaporte de emergencia, emitido en 24 horas, son 318 dólares zimbabuenses (0,77 euros), aunque este último documento sólo se expide para algunos altos cargos gubernamentales.

El Registro General ha informado de que tienen planes para imprimir pasaportes a nivel local en la empresa Fidelity Printers and Refiners, propiedad del banco central, para dar respuesta a más de 50.000 solicitudes pendientes. Aunque para lograrlo, necesitarán importar los equipos necesarios para la impresión de los documentos.

En el Registro General de Vehículos, en el centro de Harare, las autoridades han comunicado a los automovilistas que no están seguras de cuándo volverán a tener disponibles placas de matrícula porque están a la espera de que el banco central pague a la empresa alemana que las fabrica. "No sabemos cuándo tendremos placas de matrícula, quizá en septiembre", ha dicho un responsable del Registro de Vehículos, que ha hablado bajo condición de anonimato.

La creciente inflación y la escasez de productos y bienes están recordando a los zimbabuenses los años más oscuros del largo mandato de Mugabe mientras el Gobierno ahora liderado por Mnangagwa dice seguir centrado en relanzar la economía.