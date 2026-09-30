Zuckerberg y Pichai celebran el pacto de la Casa Blanca sobre la 'Súper Inteligencia' como un "paso positivo"

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión con altos cargos del sector tecnológico en la Casa Blanca. - Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros delegados de Meta y Google, Mark Zuckerberg y Sundar Pichai, han celebrado el acuerdo alcanzado este martes entre diferentes empresas tecnológicas y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para establecer un marco de seguridad en el desarrollo de modelos tecnológicos, calificando el pacto como una medida fundamental para generar confianza ciudadana en la recién bautizada como 'Súper Inteligencia' (SI).

A través de redes sociales, el consejero delegado de Meta ha valorado como un "paso positivo significativo" el hecho de que las principales compañías estadounidenses del sector se hayan comprometido a aplicar "sólidos controles internos y múltiples capas de auditorías y revisiones". Según Zuckerberg, esta iniciativa conjunta de la industria brindará a la población "más confianza en que la tecnología que construye cada empresa funcionará según lo previsto".

Por su parte, el representante de Google, Sundar Pichai, ha calificado de "excelente" el encuentro mantenido con Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Pichai ha destacado que el 'Acuerdo de la Casa Blanca sobre Súper Inteligencia' sienta "una base sólida para avanzar", ya que contiene "pasos reales y tangibles para promover un desarrollo seguro" sin renunciar a los beneficios económicos y científicos del sector. Además, ha reivindicado el esfuerzo de su compañía, asegurando que esta innova "de forma responsable" mediante la implantación de "pruebas adecuadas, evaluaciones y salvaguardias contra el mal uso".

Las reacciones de ambos directivos se producen tras la firma de un compromiso conjunto suscrito por el mandatario estadounidense y figuras de la industria de Silicon Valley, entre los que también figuran Elon Musk (X), Greg Brockman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Jensen Huang (Nvidia).

El texto establece un sistema de autorregulación estructurado en cuatro niveles: controles internos frente a amenazas cibernéticas, biológicas y químicas; equipos internos de supervisión; evaluación mediante auditores externos independientes; y la creación de comités específicos en los consejos de administración.

Este cierre de filas del sector tecnológico coincide con la promulgación de una orden ejecutiva de la Casa Blanca que obliga a todas las agencias federales a sustituir de inmediato el término 'Inteligencia Artificial' (IA) por el de 'Súper Inteligencia' (SI). La iniciativa presidencial concede un plazo de 60 días para formular una definición legislativa del nuevo concepto.