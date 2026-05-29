El 112 Canarias estrena canal de WhatsApp coincidiendo con el 28º aniversario de la entidad

Código de difusión del canal de WhatsApp del 112 Canarias - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, estrena un canal de difusión a través de WhatsApp, coincidiendo además con el 28º aniversario de la entidad el 30 de mayo.

Así, bajo el lema '112 Canarias, ahora también en tus chats', el lanzamiento del canal de WhatsApp pretende reforzar el servicio público de información en emergencias y protección civil, en cualquier momento y a cualquier hora, prestado por el CECOES en el archipiélago durante casi tres decenios, desde el inicio de su funcionamiento el Día de Canarias de 1998, según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

El canal se encuentra disponible de manera gratuita desde este viernes en el enlace (https://whatsapp.com/channel/0029VbAa53IEQIatIl7WDr27). Esta nueva herramienta de mensajería instantánea se suma al perfil de la entidad en otras redes sociales, tales como @112canarias en X, Instagram y Youtube.

El objetivo de esta iniciativa digital, matiza, es el de informar a la población sobre los principales incidentes en la comunidad autónoma de una "manera rápida y accesible", así como profundizar en la cultura preventiva de la ciudadanía en las islas porque las personas usuarias también recibirán periódicamente consejos de autoprotección y pautas de actuación ante accidentes, diferentes situaciones de riesgo o fenómenos meteorológicos adversos.

En este contexto, el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, ha señalado que el nuevo canal de difusión en WhatsApp "nace para estar aún más cerca" de la población de Canarias, "con información útil, clara y directa al alcance de la mano".

Este sistema de avisos ya se encuentra a disposición de cualquier persona con la aplicación instalada en su teléfono móvil o en su versión web. Así quien desee unirse al canal solo debe acceder al enlace oficial del canal de WhatsApp del 112 Canarias (https://whatsapp.com/channel/0029VbAa53IEQIatIl7WDr27) y, una vez dentro de la aplicación, clicar en el botón "seguir", situado habitualmente con color verde en la parte superior derecha de la pantalla.

También se recomienda activar la campana de notificaciones (arriba a la derecha) para asegurar que los diferentes mensajes se reciban al instante con una notificación sonora en el dispositivo móvil.