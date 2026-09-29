Los 32 componentes del jurado de los Premios al Deporte Canario elevan su propuesta de galardonados 2026

El jurado de los Premios al Deporte Canario se reúne para elevar su propuesta de galardonados de la edición 2026 - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Loa 32 profesionales de la comunicación deportiva del archipiélago que conforman el jurado de los Premios al Deporte Canario 2026 que preside Norberto González han mantenido este martes la reunión de deliberación y votación para elevar su propuesta de galardonados en las nueve categorías sometidas a su consideración.

Así lo ha informado la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que añade que el encuentro ha estado presidido por el responsable regional del área, Poli Suárez, y por el viceconsejero Ángel Sabroso.

De esta manera, el jurado integrado por Ignacio Afonso, Martín Alonso, Ángeles Arencibia, Iván Bonales, Javier Cabrera, Pablo Checa, Juan Francisco Cruz, Ángel Darias, Manoj Daswani, Sergio Delgado, Natalia Fumero, Fátima Febles, Carlos García, José Miguel Galarza, Inma González, Sergio Gutiérrez, Jesús Izquierdo, Nicolás López, Yolanda Martínez, Máximo Martín, Pedro Montesino, David Ojeda, Manuel Ojeda, Juan José Ramos, José María Rodríguez, Paco Ruiz, Ignacio Sánchez, Christian Santana, Almudena Santana, Juan José Toledo y Guillermo Uruñuela, además de Norberto González como presidente, valoró las candidaturas y elevó su propuesta de galardonados a la Consejería.

Los nombres de las personas, equipos y entidades distinguidas en las categorías de deportista individual, club del año, deportista promesa, dirección técnica, labor arbitral, referente femenino, deporte adaptado, promoción y difusión deportiva y mención honorífica de esta tercera edición de los Premios al Deporte Canario se darán a conocer en las próximas fechas.

Por su parte, la gala, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, premiará además otras tres categorías referentes a deportes autóctonos, cuya votación la realizará un jurado independiente conformado por los presidentes de las ocho federaciones de deportes y juegos tradicionales de Canarias.