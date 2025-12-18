Los 40 años de Canarias en la UE dejan políticas diferenciadas en agricultura y pesca o singularidades en cohesión

Archivo - Imagen de la bandera europea. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 40 años de Canarias en la Unión Europea (UE), tras la adhesión de España a la UE en 1986, han dejado políticas diferenciadas en agricultura y pesca o singularidades en cohesión, según se desprende de los datos facilitados por el Parlamento Europeo (PE) y la Comisión Europea (CE).

Todo ello después de que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España presentaran este jueves 'Desde 1986', una iniciativa que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

En concreto, en el caso de Canarias cuenta con una política diferenciada en el ámbito agrícola a través del POSEI, programa específico dentro de la Política Agraria Común (PAC) para las regiones ultraperiféricas (RUP), que tiene una financiación específica tanto para las medidas de apoyo a las producciones locales como para un régimen específico de abastecimiento de determinados insumos agrarios, agroalimentarios y productos para el consumo.

Estos productos reciben ayudas de la UE o pueden ser importados de terceros países sin derechos de aduanas. A través del POSEI, Canarias recibe una financiación de 268 millones de euros anuales desde el 2021 hasta el 2027 --141 millones van al plátano (53%)--.

En cuanto a las políticas pesqueras europeas aportan una financiación "clave" para el archipiélago, especialmente a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (EMFAF), ya que les permiten modernizar la flota, mejorar las condiciones de trabajo, y fomentar la sostenibilidad de la pesca en las islas.

Además Canarias dispone de un plan de compensación diferenciado para los sobrecostes del sector pesquero (ayudas a la comercialización) con fondos propios acotados (83 millones de euros para el periodo 2021-2027) y medidas propias.

Así de los 1.120 millones de euros que Espapa recibe de los EMFAF en el periodo 2021-2027, el 5,2% está específicamente destinado al sector pesquero y acuícola del archipiélago.

En cuanto al ámbito de la política de cohesión, Canarias cuenta con singularidades y con dotaciones adicionales específicas tanto para el FEDER como para el Fondo Social Europeo que, apuntan, pueden ser dedicadas a la compensación de sobrecostes derivados de la ultraperiferia.

Canarias recibirá de los fondos estructurales en el periodo 2021-2027 aproximadamente 2.920 millones de euros.

CONDICIÓN RUP

Estas políticas diferenciadas en Canarias se deben a su condición de RUP de la UE, que otorga al archipiélago un tratamiento especial dentro de las políticas europeas debido a su aislamiento geográfico con respecto al resto del territorio de la UE, su condición insular, la dependencia económica y las limitaciones de recursos y transporte.

Esta es la categoría que le permite acceder a fondos y programas específicos como el POSEI y que hace que la aplicación en Canarias de los fondos estructurales como FEDER o FSE se realice con criterios adaptados a su situación de ultraperiferia, ya que matizan que sin estas ayudas, muchas actividades serían económicamente "inviables" en las islas.

Por otro lado, según el INE, el PIB de Canarias ha pasado en estos 40 años de 6.936,38 millones de euros, en 1986, a los 54.193,7 millones de euros en 2023.

Asimismo en población, Canarias en estos 40 años ha pasado de 1.466.391 ciudadanos canario a 2.238.754 de personas en 2024. En relación con ello, según el INE, en el año 1998 había en el archipiélago 27.623 personas con nacionalidad de otro país de la Unión Europea, cifra que escaló hasta 127.514 personas en el año 2022.

El intercambio de estudiantes también ha sido otra de las afecciones en estos 40 años, los denominados Erasmus, en este sentido en el inicio de curso 2024-2025, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) recibió 250 estudiantes Erasmus+, la mayoría procedentes de Italia, Alemania y Francia; mientras que la Universidad de La Laguna (ULL) recibió 245 estudiantes Erasmus+ procedentes principalmente de Italia, Alemania, Polonia, Francia, Portugal, Chequia y Rumanía, hasta un total de 13 países.

También se desarrollaron en Canarias 263 proyectos educativos Erasmus+ en 2024 para centros educativos que involucraron a 1.300 docentes y 4.500 estudiantes en 217 centros educativos.

Por último, y según datos del ISTAC, Canarias recibió alrededor de 17,77 millones de turistas en 2024, de los que la mayoría provienen de otros países europeos.

Finalmente, durante la presentación 'Desde 1986', la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha explicado que los materiales presentados buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años. Ha recordado que la adhesión fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional", impulsada por "la aspiración de formar parte de un proyecto de democracia, estado de derecho, prosperidad y paz".