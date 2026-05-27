Unos 5.284 estudiantes se presentarán a la PAU a partir del 2 de junio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Estudiantes que se presentaron a la PAU en 2025 en una de las sedes de la ULPGC - ULPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.284 estudiantes se han matriculado para presentarse a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) del 2 al 5 de junio en las distintas sedes de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), localizadas en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Del total de estudiantes inscritos, un 40,8% son hombres y un 59,2% son mujeres. Asimismo se indica que en la fase general se han inscrito 4.593 estudiantes, mientras que para la fase específica se han contabilizado 691 estudiantes, que son los procedentes de los Ciclos Formativos de Grado Superior, así como los que se examinaron de las pruebas de acceso en años anteriores que desean optar a mejorar su nota.

Por ramas de conocimiento, según ha informado la ULPGC en nota de prensa, 236 estudiantes corresponden a Artes, 2.354 a Ciencias y Tecnología, 1.925 a Humanidades y Ciencias Sociales. También se han inscrito 688 estudiantes procedentes de Formación Profesional (FP) y 81 de la modalidad de Bachillerato General.

En la convocatoria de junio realizarán la PAU 202 estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Al respecto, indican que para la atención de estos estudiantes, la ULPGC cuenta con el Servicio de Asistencia Social, así como con un programa de mentoría donde se han formado a más de una treintena de estudiantes mentores de apoyo con el fin de que puedan realizar la prueba en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros.

Los estudiantes deberán presentarse a las 08.45 horas en la sede designada para los exámenes, que son el Campus de Tafira, en los edificios de Ingeniería, Arquitectura y Telecomunicaciones, para los estudiantes de Las Palmas de Gran Canaria, Teror, Valleseco, Santa Brígida, San Mateo, Tejeda y Artenara.

En Gáldar el IES AGáldar para los estudiantes de Arucas, Moya, Firgas, Santa Mª de Guía, Gáldar, Agaete y La Aldea de San Nicolás; en el sur el IES Gran Canaria de Santa Lucía de Tirajana para los estudiantes de Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Y en Telde el IES Juan Pulido Castro (Arnao) para los estudiantes de Ingenio, Valsequillo y Telde, incluido Jinámar.

Por su parte, en la isla de Lanzarote el IES César Manrique; mientras que para Fuerteventura Norte el IES Santo Tomás de Aquino para estudiantes de Puerto del Rosario, Betancuria, Antigua y La Oliva; y para Fuerteventura Sur el IES Vigán para los estudiantes de Pájara y Tuineje.

NOTAS

Por otro lado, se ha informado que la publicación de las calificaciones será el 12 de junio y la de las notas definitivas tras la revisión el 19 de junio.

En junio de 2025 un 92,62% de los estudiantes presentados a la EBAU en la ULPGC superó la prueba. En concreto, de los 4.754 estudiantes que hicieron los exámenes, 4.403 fueron aptos.

GRADOS

La ULPGC oferta cerca de 5.000 plazas de nuevo acceso en estudios de Grado (52 titulaciones), de las que 38 grados y seis programas de dobles grados se imparten de manera presencial en Gran Canaria, dos en Lanzarote y uno en Fuerteventura. En modalidad no presencial se imparten cinco grados.

Para el próximo curso académico las principales novedades son los nuevos Grados en Psicología (no presencial) y en Geografía, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

Al respecto, exponen que del 12 de junio al 2 de julio se abrirá el periodo de preinscripción ordinaria para que los estudiantes interesados puedan elegir hasta seis titulaciones de Grado por orden estricto de interés.

En este sentido, señalan que el sistema de asignación de plazas está configurado para asignar al estudiante la posición preferente de las elegidas y, tras la asignación de dicha plaza, todos los grados elegidos en posición más baja serán eliminados.

Por ello, subraya que es necesario estar informado de la actualidad del calendario de preinscripción, así como de los plazos de matrícula porque si el estudiante no formaliza la matrícula en los plazos fijados, se perderá la opción de matricularse en esa titulación.

Finalmente expone que los estudiantes que deseen ingresar en la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte han debido realizar pruebas específicas de acceso, siendo el único centro que cuenta con estas pruebas, que "son imprescindibles" para el acceso a esos estudios, además de realizar los trámites de preinscripción oficiales comunes para todas las titulaciones de la ULPGC.

Las pruebas específicas de acceso a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la ULPGC se desarrollaron, en una primera convocatoria el pasado mes de abril; y la segunda, tendrá lugar el 10 de junio.

Los límites de plazas, notas de corte del curso anterior e información de becas, residencias o precios públicos, están publicadas en la web del Servicio de Información al Estudiante ULPGC: https://sie.ulpgc.es/

En este mismo servicio es posible consultar las dudas que puedan surgir en el proceso de preinscripción a través de varios teléfonos de contacto, whatsapp y correo electrónico. Además el estudiante interesado podrá acceder en esta web a las distintas guías de acceso, folletos de los grados, una visita a los campus universitarios en 3D y una aplicación de orientación profesional.