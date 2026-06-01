Unos 5.400 estudiantes, convocados a la PAU en la provincia de Santa Cruz de Tenerife esta semana, con nuevas sedes

Archivo - Una alumna se prepara para la prueba extraordinaria de la PAU en la Universidad de La Laguna - ULL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 5.400 estudiantes realizarán la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que comenzará este martes a las 9.00 horas y se prolongará hasta el viernes.

Este cambio de fechas es una novedad, puesto que hasta el curso pasado había exámenes el sábado y ahora el calendario concluye en viernes.

Igualmente son novedosas las incorporaciones de más puntos para realizar las pruebas en algunas localidades: concretamente, en Tenerife, a las sedes del Campus de Guajara y Adeje se une una tercera en Puerto de la Cruz, mientras que en La Palma, además de su capital, también se ha habilitado otra sede en Los Llanos de Aridane, recoge una nota de la ULL.

Como viene siendo habitual, la primera jornada está dedicada a los exámenes generales comunes para todo el alumnado: el primero comenzará a las 9.30 horas y corresponde a Lengua Castellana y Literatura II.

A las 12.00 horas será el de Lengua Extranjera II y, ya por la tarde, a las 16.00 horas habrá que elegir entre Historia de España o Historia de la Filosofía.

Con el fin de evitar aglomeraciones, está pruebas serán realizadas por el alumnado que concurre por las opciones de Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y General y, el miércoles, el de Ciencias.

Los días 4 y 5 de junio están dedicados a las materias específicas y optativas de cada opción.

En Tenerife, los exámenes se desarrollarán, como ya se ha avanzado, en varios edificios del Campus de Guajara, para el alumnado de centros situados entre Arico y Tacoronte, ambos incluidos; en Adeje (Pabellón deportivo Las Torres y el Centro de Participación Ciudadana y Convivencia), para estudiantes entre Granadilla y Santiago del Teide y en Puerto de la Cruz (Polideportivo La Vera y CEIP Juan Cruz Ruiz), para los municipios entre el Sauzal y Buenavista del Norte.

Las dos sedes de los exámenes de La Palma estarán ubicadas en Santa Cruz de La Palma (IES Alonso Pérez Díaz) y en los Llanos de Aridane (IES José María Pulido).

En La Gomera, la prueba tendrá lugar en el IES San Sebastián de La Gomera y en El Hierro, en el CEP Valverde.

Las calificaciones provisionales estarán disponibles online el día 12 de junio a las 10.00 horas.

Hasta el 16 será posible solicitar reclamaciones y las notas definitivas estarán el día 19 a las 12.00 horas.

Para solicitar ver alguno de los exámenes, el plazo estará abierto desde las 10.00 horas del día 22 hasta las 12.00 horas del 23, y al día siguiente se publicarán las citas para poder ver las pruebas los días 25 y 26.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Además habrá una convocatoria extraordinaria de la PAU cuyos exámenes se celebrarán el 30 de junio y 1 y 2 de julio, y su matriculación estará disponible únicamente el 23 de junio entre las 9.00 y las 13.00 horas.

El alumnado que supere esta PAU podrá presentar online su solicitud en la preinscripción ordinaria entre el 12 de junio a las 11.00 y el 2 de julio a las 14.00 horas.

El día 8 de julio aparecerá el listado de personas admitidas al procedimiento y, tras la resolución de posibles errores administrativos en ese punto, el día 13 de julio aparecerá la primera lista de adjudicación de plazas.

Quienes obtengan un puesto en esa lista en la titulación solicitada como primera preferencia podrán matricularse entre el 13 y el 15 de julio.

La segunda lista de adjudicación y espera será publicada el 17 de julio, y hasta el 21 de julio podrán matricularse quienes hayan obtenido una vacante en ella.

La lista de espera será ejecutada el 23 y el 24 de julio y su matrícula se desarrollará el 27 y el 28 del mismo mes.

El día 30 serán publicadas las plazas que queden libres para su distribución en la convocatoria extraordinaria de preinscripción.