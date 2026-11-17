Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal. - VOX. - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la "recuperación" del territorio ante la "invasión migratoria" que sufre Canarias está entre las medidas urgentes que adoptaría si el próximo 29 de noviembre los ciudadanos optan por una alternativa en las elecciones generales, y su formación llega al gobierno.

En declaraciones a los periodistas durante su visita a Arrecife (Lanzarote) este martes, Abascal ha indicado que las islas Canarias "también están siendo sometidas a una invasión migratoria intolerable, muy especialmente El Hierro en estos momentos", matizando que esto "no solo es culpa de Pedro Sánchez, también es culpa de sus socios, de aquellos que se han disfrazado como defensores de Canarias, pero que han sido los que han sostenido a Pedro Sánchez durante estos ocho años".

Para Abascal, "Sánchez y sus cómplices parlamentarios" son los que "han alentado el desembarco permanente de las mafias del tráfico de personas en Canarias y en el resto de España", de ahí que ha defendido que entre las "medidas más urgentes que tendrá que afrontar un gobierno" a partir del próximo 29 de noviembre está la "recuperación total" del territorio.

A reglón seguido ha expuesto que habrá que realizar la "expulsión de todos los que han entrado ilegalmente", ya que ha matizado que "no" se puede "seguir contribuyendo al efecto llamada permanente". Además, dijo, de la "defensa completa y la defensa total" de las fronteras marítimas y terrestres que "hoy están entregadas a las mafias del tráfico de personas".

Para el líder de Vox la defensa de las fronteras "es cuestión de voluntad política", ya que ha incidido en que tanto las terrestres como las marítimas "se pueden defender", ironizando en este sentido con que "ningún cayuco entró en La Mareta --en Lanzarote--" este verano, durante la estancia estival del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Abascal también ha negado que el reparto de los migrantes que llegan a Canarias por toda la península sea la solución, al entender que si se hace esto el mensaje que se lanza es el de "que vengan más", conllevando consigo el "colapso" de los servicios de seguridad de los canarios, así como de emergencia, atención sanitaria o atención social, dijo entre otros.

"Estamos aquí para defender los intereses nacionales, los intereses de quienes son de aquí y viven aquí, y decir que en España los españoles tienen que estar en primer lugar", ha apostillado.

"CENTRO DE ILEGALES"

Por otro lado, en lo que se refiere a la activación del Acuartelamiento de Las Canteras como Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), indicó que se trata de un "centro de ilegales para alojar a 1.600 personas", que tiene un coste de 23 millones de euros.

Al respecto, expuso que esos 23 millones de euros "tenían que ir a los españoles", y en relación con ello se refirió al Gobierno de Extremadura, en el que el PP gobierna con Vox, para indicar que se "acaba de decidir que 11 millones --de euros-- de ayuda al exterior no pueden ir a ayudar a los de fuera cuando los extremeños lo están pasando mal".

Estos 11 millones de euros, ha matizado, "se han destinado a la sanidad de los extremeños", ya que ha defendido que primero se tiene que "ayudar a los de casa" y cuando algún día se esté lo "suficientemente bien" se podrían plantear esas ayudas al exterior.