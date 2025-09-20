Abierta convocatoria de ayudas para prácticas formativas no laborales de tinerfeños en el continente americano

Abierta convocatoria de ayudas para prácticas formativas no laborables de tinerfeños en el continente americano - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, impulsará prácticas formativas con el proyecto 'Becas América'. Esta nueva convocatoria concede hasta 10 ayudas para la realización de estas prácticas formativas no laborales en el extranjero en su edición de 2025.

El plazo permanece abierto desde el 16 de septiembre de 2025 al 15 de octubre de 2025, ambos incluídos, según ha informado el Cabildo en una nota.

El director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Pedro González, ha celebrado que no sólo se haya conseguido consolidar el programa Becas América que se ha puesto en marcha en este mandato, sino, además, "incrementarlo" notablemente. "Logramos el doble objetivo de formar a tinerfeños en el ámbito regional por un lado y, por otro, tener prescriptores de nuestra isla en distintos países que fortalecen nuestras relaciones internacionales", ha dicho.

El proyecto Becas América, es una actuación impulsada por el Cabildo de Tenerife y la Fundación Canaria Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fidede), cuyo objetivo es promover la internacionalización de la economía de Tenerife, con la adquisición de conocimiento y experiencia por parte de titulados, residentes en la isla, a través de prácticas formativas no laborales en entidades colaboradoras ubicadas en el continente americano, desde entes públicos, empresas privadas como entidades del tercer sector.

La solicitud se puede presentar presencialmente o de forma telemática a través de la sede electrónica de Fifede. Tanto el modelo de solicitud como las Bases reguladoras y la convocatoria se encuentran disponibles en la página web de FIFEDE (www fifede.org), pudiendo solicitar información sobre las mismas, a través del teléfono 922 236 870, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.