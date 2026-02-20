Aena propone 1.800 millones de inversiones y una subida media anual de tarifas menor a 30 céntimos en Canarias

Archivo - Pasajeros en Barajas - AENA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 (EUROPA PRESS)

Laa propuesta del tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) de Aena, aprobada recientemente por su Consejo de Administración, para el periodo 2027-2031, asciende las inversiones en los aeropuertos canarios a los 1.800 millones euros.

En paralelo, frente a esta previsión inversora, la entidad pública propone, además, un incremento medio anual de las tarifas de "menos de 30 céntimos" en los aeródromos canarios. Incluso, detalla, la subida será "menor" cuando se apliquen los incentivos en vigor.

"Esas cantidades son inferiores a 10 céntimos para vuelos interislas", añade Aena en una información remitida a los medios.

Defiende la empresa pública que el objetivo de estas inversiones, que en el plano estatal ascienden a los casi 13.000 millones de euros, es dotar a las infraestructuras aeroportuarias de la capacidad "necesaria" para atender la demanda de tráfico futura, así como "garantizar" que se cumplen los requisitos de seguridad y de mantenimiento, de calidad para pasajeros y aerolíneas y de sostenibilidad, mientras se mantienen "tarifas competitivas".

Todo ello, agregan, con el fin de facilitar la movilidad y el crecimiento de los territorios que albergan los aeropuertos.

INVERSIONES EN CANARIAS

Así, según detalla la empresa pública, en el quinquenio 2027-2031 arrancarán las actuaciones "más significativas" en el Aeropuerto de Tenerife Sur, cuya ampliación contempla una inversión total de 550 millones de euros y que se prolongará en periodos posteriores.

En concreto, la inversión total propuesta por la entidad para el Aeropuerto de Tenerife Sur se eleva a los 553,6 millones de euros, una cifra "superior" a la del quinquenio 2022- 2026, que fue de 68,9 millones de euros. De este modo, para el período 2027- 2031, 289 millones de euros se contemplan para su proyecto de ampliación.

Por su parte, en Tenerife Norte, en el quinquenio 2027-2031, el documento prevé también actuaciones de relevancia en aeródromo, cuya ampliación contempla una inversión total de más de 250 millones de euros, que también prevé prolongarse en periodos posteriores.

En total, la inversión propuesta por Aena para el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna asciende a los 313,4 millones de euros, de igual modo "muy superior" a la del quinquenio 2022-2026, que fue de 67,8 millones de euros. Del total de inversión, 149 millones de euros corresponden al proyecto de ampliación.

Para Gran Canaria, la propuesta de inversión de Aena se eleva a los 336,3 millones de euros, frente a los 63,9 millones de euros del periodo interior. Una cifra con la que se contempla, en concreto, la adecuación del terminal a los nuevos controles de seguridad con tecnología de última generación, mejoras en fachadas o la reconfiguración del vestíbulo de llegadas.

También en este aeródromo se prevén actuaciones en aparcamientos. Además, en el DORA se contemplará la elaboración del diseño funcional, la fase inicial de los proyectos, donde se analizará si son necesarias actuaciones de "más calado" en adelante.

ISLAS NO CAPITALINAS

En el caso de las islas no capitalinas, La Palma recibe una propuesta que eleva su inversión a los 89 millones de euros, frente a los 28,8 millones del quinquenio 2022-2026 que fue de 28,8 millones de euros. Una propuesta superior a la que percibe El Hierro, 14,8 millones, que crece respecto al periodo anterior (6,9 millones).

La inversión propuesta por Aena para el Aeropuerto de La Gomera es de 19,2 millones de euros, frente a los 5 millones de euros, mientras que en el caso de Fuerteventura asciende a los 153,2 millones "muy superior" a los 54 millones del quinquenio 2022-2026.

Por su parte, para el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote la inversión propuesta se elevar a los 327,4 millones de euros, frente a los anteriores 39 millones de euros. Durante el quinquinio, además, se contemplan las actuaciones de ampliación, que se prolongará en periodos posteriores, y que de la propuesta actual 144 millones de euros corresponden al citado proyecto.