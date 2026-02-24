El Aeropuerto de El Hierro, distinguido por quinta vez como mejor de Europa de menos de dos millones de pasajeros

Archivo - Aeropuerto de El Hierro - CABILDO DE EL HIERRO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 24 (EUROPA PRESS)

El Aeropuerto de El Hierro es reconocido por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) como 'Mejor Aeropuerto Europeo' de menos de dos millones de pasajeros por la excelente calidad de los servicios que ofrece a sus usuarios.

Esta es la quinta vez que el aeropuerto herreño obtiene la distinción de los premios 'ASQ Customer Experience Awards', enmarcados dentro del programa de calidad aeroportuaria más completo y fiable de la industria de la aviación.

Este premio es especialmente relevante, ya que son los pasajeros quienes lo determinan a través de sus valoraciones en las encuestas ASQ (Airport Service Quality) que se realizan en persona en todos los aeropuertos del mundo, recoge una nota de Aena.

El director del aeropuerto de El Hierro, Gonzalo Delgado, ha señalado que "este reconocimiento es fruto del trabajo constante del equipo humano que hay en el Aeropuerto de El Hierro, su dedicación y compromiso con los pasajeros y sus tareas bien ejecutadas es lo que lo hace posible".

En total, Aena ha sido premiada en esta edición con 15 galardones para diez de sus aeropuertos.

Además de El Hierro, los aeropuertos de AS Madrid-Barajas, Gran Canaria, Menorca, Girona-Costa Brava, Reus, Pamplona, Vigo y Aeropuerto Internacional Región de Murcia obtienen el premio de 'Mejor Aeropuerto Europeo' en su categoría.

Por su parte, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, obtiene tres premios como 'Aeropuerto Europeo con el Personal más Amable', 'Aeropuerto Europeo más Agradable' y 'Aeropuerto Europeo con el Recorrido más Fácil'.

En este último apartado, también resultó ganador el Aeropuerto de Reus.

Asimismo, los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Pamplona también han sido reconocidos con el galardón 'Aeropuerto Europeo más Limpio'.

La entrega de premios tendrá lugar en el encuentro anual 'ACI World Airport Experience Summit', que se celebrará en Estambul (Turquía) del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026 y al que acudirán directivos y expertos en experiencia al cliente de todo el mundo.