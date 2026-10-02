El Aeropuerto de Tenerife Norte registra este viernes cuatro cancelaciones por meteorología adversa

Archivo - Aeropuerto Tenerife Norte - CEDIDA POR EL GRUPO DE CC-PNC DEL CABILDO DE TENER

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Meteorología adversa en el entorno del Aeropuerto de Tenerife Norte ha generado en la mañana de este viernes hasta cuatro cancelaciones, según han informado fuentes de Aena a Europa Press.

Se trata de dos operaciones que conectaban con la isla de El Hierro y otras dos con Gran Canaria.

Este jueves, las mismas circunstancias meteorológicas provocaron hasta diez desvíos y siete cancelaciones de operaciones previstas en los Aeropuertos de La Palma y Tenerife Norte.