Los aeropuertos canarios de Aena operarán 4.982 vuelos en el Puente del Pilar

Archivo - Decenas de personas transitan por la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de la red de Aena en Canarias prevén un total de 4.982 vuelos durante el Puente del Pilar, entre este viernes y el próximo lunes, 12 de octubre, que suponen 49 operaciones menos que los mismos días del año pasado.

Según los datos del gestor aeroportuario a los que ha tenido acceso Europa Press, en concreto, en la jornada de este viernes habrá 1.263 vuelos, el sábado subirá a 1.344 operaciones, el domingo bajará a 1.148 y el lunes serán 1.277 las operaciones en los ocho recintos aeroportuarios de las islas.

Por aeropuertos, Gran Canaria será el que más vuelos tiene programados con 1.507 durante el puente, por delante de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna (936), Tenerife Sur (821) y César Manrique-Lanzarote (748).

A continuación se sitúa Fuerteventura con 584 operaciones, La Palma (282), El Hierro (72) y La Gomera con un total de 32 vuelos en los cuatro días.

En el conjunto de España, los aeropuertos de Aena prevén 27.744 vuelos durante el Puente del Pilar, lo que supone 222 operaciones más que los mismos días del año pasado. En concreto, la jornada de este viernes será el día con más vuelos a nivel nacional, con un total de 7.062, seguido del sábado (6.922), lunes (6.904) y sábado (6.856).

Por aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas continúa siendo el que acumula mayor número de operaciones, con 4.945, con el pico de hoy en 1.286 operaciones programadas.

Le siguen el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 4.303 operaciones programadas para el puente y un máximo de 1.116 el próximo domingo; y el de Palma de Mallorca, con 3.574 vuelos, de los que 935 serán el sábado.

Por su parte, las instalaciones de Málaga-Costa del Sol y la de Alicante operarán 2.367 y 1.726 vuelos, respectivamente.

Además, desde Ryanair prevé cerca de 800.000 pasajeros transportados durante este puente, lo que, a su juicio, estas "sólidas" cifras demuestran que la demanda de viajes sigue siendo "fuerte".

Sobre otros medios de transporte, Renfe pondrá a disposición de los viajeros más de 1,12 millones de plazas en total, de las cuales, cerca de 403.000 plazas corresponden a los servicios de alta velocidad y larga distancia, que incluyen AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional.

Estas cifras se completan con la estimación por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), que pronostica 5,7 millones de movimientos de largo recorrido por carretera a lo largo de estos próximos cuatro días.