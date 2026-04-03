Los aeropuertos canarios operarán 5.483 vuelos entre el Viernes Santo y el lunes de Pascua

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos de Aena en Canarias prevé operar unos 5.483 vuelos entre el Viernes Santo, 3 de abril, y lunes de Pascua, día 6, lo que implica un incremento del 4,35% en relación al mismo periodo de 2025, según los datos facilitados por el gestor aeroportuario a Europa Press.

Así, de los 15.019 vuelos que se registrarán en los aeropuertos canarios esta Semana Santa, unos 5.483 se concentrarán en este fin de semana y el lunes de Pascua.

De los cuatro últimos días de la Semana Santa, el que engloba un mayor número de vuelos programados en Canarias es este sábado, cuando se espera la operación de 1.538.

Asimismo para este domingo, 4 de abril, se operarán 1.470 vuelos, mientras que para este viernes hay programados 1.202, y para el lunes un total de 1.273.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.