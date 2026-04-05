Los aeropuertos canarios registrarán unos 2.743 vuelos durante la operación retorno por Semana Santa

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos canarios registrarán 2.743 vuelos en la operación retorno de Semana Santa, que abarca la jornada de este Domingo de Resurrección y Lunes de Pascua, según los datos facilitados por Aena.

Así, este domingo, los aeródromos en las isla registrarán unas 1.470 operaciones. El aeropuerto de Gran Canaria será el que más opere, con hasta 434 vuelos, 146 de ellos internacionales.

Le seguirá el Aeropuerto de Tenerife Norte, con 275 vuelos, así como el de Tenerife Sur, con hasta 239 operaciones. Por su parte, el Aeropuerto de Lanzarote alcanzará los 230 vuelos en esta jornada.

En la jornada del lunes, Gran Canaria volverá a alcanzar el mayor número de operaciones, registrando hasta 401, seguida del aeródromo en Tenerife Norte, con 236 vuelos, y el de Tenerife Sur, con 209.

El aeropuerto de de Lanzarote, por su parte, operará 176 vuelos.

Entre el 27 de marzo y 6 de abril, los aeródromos en las islas han previsto realizar hasta 15.019 operaciones durante la Semana Santa.