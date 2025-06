Afectados por la erupción expondrán a los Reyes la "lentitud" de la reconstrucción palmera: "Lo estamos pasando muy mal"

Juan González, portavoz de una de las plataformas, indica que hay muchas "mentiras y engaños" y reclama más participación ciudadana

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los afectados por la erupción del volcán 'Tajogaite' en la isla de La Palma expondrán este viernes a los Reyes de España, de visita a la zona de La Laguna, la "lentitud" de la reconstrucción casi cuatro años después.

"Lo estamos pasando muy mal", resume a Europa Press Juan González, portavoz de la 'Plataforma de Afectados por la Erupción Volcánica de Cumbre Vieja 2021', quien lamenta la "visita exprés" de Don Felipe y Doña Letizia pues apenas departirán 15 minutos con los afectados una vez sobrevuelen la zona de la erupción en helicóptero.

"A nosotros nos gustaría entregarle un dossier con todas las cosas que han pasado y qué es lo que hay, que a lo mejor no sirve para nada, pero por lo menos va a ser la realidad, la verdad, no la que le cuentan para quedar bien con todo el mundo, diciendo que son tantos y tantos millones y no es así", señala.

Juan apunta que en torno a la reconstrucción solo hay "mentiras y engaños para quedar bien" y pone como ejemplo que hay muchas personas con sus propiedades tasadas al valor de lo perdido que no han cobrado aún.

"Unos cobran, otros no cobran. Unos cobran las fincas y las casas, otros no cobran ni las casas ni siquiera las fincas. Es un desastre grande, que por no haber planificación no se ha hecho bien", señala.

En esa línea señala que la visita de los Reyes les "alegra" pero sería mejor si les contaran "la verdad" porque hay "muchos agravios" y "muchos temas pendientes", entre ellos que los afectados no participan en el diseño de la reconstrucción.

"Debemos participar de nuestro futuro, no usted se pone allí, yo le di la casita que yo quiero, usted no me puede obligar a vivir a mí donde usted quiera, hay que buscar soluciones a eso y sobre todo contar con la participación de los ciudadanos que es lo más importante", indica.

PIDEN "UNIDAD POLÍTICA"

Juan también reclama que haya "unidad política", algo que ha faltado casi "desde el primer día" porque los afectados están "sufriendo". "No es uno, sino todos los partidos, todos han trabajado por separado para llevarse la gloria, pero en este caso lo que interesa es la unidad política y una acción política para poder hacer las cosas bien y darle esperanza a los afectados", agrega.

En ese sentido reconoce que las primeras ayudas de emergencia sí se pagaron pero la compensación por el valor de las propiedades sí que está más retrasada porque el Gobierno de Canarias aportó su parte comprometida de 50 millones pero falta la del Estado, "y las promesas no vienen".

"Todo eso es un desastre de dinero, que es para hacer cosas determinadas sin planificación y sin nada, sin tener en cuenta a los afectados", poniendo como ejemplo las desaladoras portátiles de Puerto Naos o la construcción de un puente y un puerto "que ya desapareció".

La agenda de los monarcas prevé que lleguen a la plaza de La Laguna, en el municipio de Los Llanos de Aridane, a las 20.00 horas, donde mantendrán un encuentro con familias que perdieron su vivienda, responsables de centros escolares afectados, comerciantes y agricultores que perdieron sus negocios y pescadores que cesaron su actividad por la lava que cambió la línea de costa y su zona de faena.