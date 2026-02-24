Afectados tres hombres por el incendio del garaje de una vivienda en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres hombres han resultado afectados este martes con intoxicación de humo por el incendio del garaje de una vivienda en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos han sucedido a las 14.53 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban de un incendio en el garaje de una vivienda de dos plantas ubicada en la calle Capitana.

Efectivos de bomberos extinguieron las llamas que se propagaron por la chimenea hasta la parte superior del inmueble con afectación de enseres y muebles.

El personal del SUC asistió a tres afectados con intoxicación por inhalación de humo, de los cuales uno acudió por sus medios a un centro sanitario y otro rechazó el traslado mientras que el tercero fue trasladado al Hospital de La Candelaria.

Los servicios policiales instruyeron las diligencias correspondientes.