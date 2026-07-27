Afonso (PSOE) dice que los pactos CC-PP-Vox impulsan los intentos de protección del 'Monumento a Franco'

Archivo - Monumento en honor a Franco ubicado en Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Tenerife ha denunciado este lunes que los pactos de Coalición Canaria con el Partido Popular y Vox "están detrás" de la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz, vía Consejo Municipal de Patrimonio, de iniciar un nuevo procedimiento para proteger el 'monumento a Franco' y tratar de suspender la orden de retirada dictada por el Ministerio de Memoria Democrática.

El portavoz socialista en el Cabildo de Tenerife, Aarón Afonso, considera que CC está utilizando las instituciones para "satisfacer a sus socios de la derecha y la extrema derecha y prolongar el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática".

"Cada vez que se cierra una excusa, Coalición Canaria abre otra. Sus pactos con el PP y Vox explican esta resistencia permanente a retirar un monumento que exalta la dictadura", afirma Afonso en una nota.

El Grupo Socialista ya presentó la pasada semana una moción en el Cabildo para instar al Ejecutivo autonómico a concluir, sin más dilaciones, el procedimiento con la no declaración como BIC pero Coalición Canaria se negó a respaldarla alegando que el asunto sería abordado esta semana por el Consejo de Gobierno.

"CC no quiso apoyar una moción clara contra la protección del monumento y ahora el Ayuntamiento abre otra vía para intentar mantenerlo. No estamos ante un debate artístico, sino ante una estrategia política para retrasar el cumplimiento de la ley", denuncia el portavoz.

Aarón Afonso recuerda también que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ya rechazó la declaración como BIC por 16 votos en contra, una abstención y ninguno a favor.

Pese a ello, el Ayuntamiento plantea ahora una protección municipal integral y anuncia que recurrirá a la Justicia si no se suspende la retirada.

"Mientras CC decía en el Cabildo que había que esperar al Gobierno de Canarias, desde el Ayuntamiento preparaba un nuevo expediente para impedir la retirada. El Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno autonómico están actuando en la misma dirección, condicionados por los pactos de CC con el PP y Vox", sostiene.

El PSOE recuerda que el conjunto fue inaugurado en 1966 para conmemorar la salida de Franco de Canarias para participar en el golpe de Estado de 1936.

Desde entonces se ha intentado cambiar su nombre, presentarlo como un símbolo de concordia y protegerlo mediante diferentes vías.

"El patrimonio no puede utilizarse como una coartada para incumplir la Ley de Memoria Democrática ni la resignificación como una forma de blanquear la dictadura. CC debe dejar de inventar obstáculos para contentar al PP y Vox y permitir que se cumpla la orden de retirada", concluye Afonso.