Afonso tilda de "legítima" la opinión de Clavijo sobre el Heliodoro, cuyo futuro deberá abordarse "desde el consenso"

Archivo - El vicepresidente Lope Afonso, y vicepresidente segundo José Miguel Ruano, en rueda de prensa de Consejo de Gobierno Insular - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha puntualizado este miércoles que el plan director para la reforma del Estadio Heliodoro Rodríguez López "ofrece escenarios de futuro" ya que, de forma independiente a si se decide o no apostar por un nuevo estadio, cuya deicisión deberá abordarse "desde el consenso", se trabaja por que la infraestructura esté "en las mejores condiciones posibles" para el CDT.

Así lo ha señalado en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, en relación a las declaraciones del presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, que opinó ayer que el Heliodoro "es pequeño y no está en el sitio idóneo": "Son opiniones tan legítimas como válidas de cara a sustentar ese futuro debate en el que se tomará una última decisión", ha advertido Lope Afonso tras ser preguntado por la cuestión.

"El plan director ofrece escenarios de futuro y garantiza la reforma del Heliodoro para garantizar que se tome la decisión que se tome --mantenerlo o apostar por un nuevo estadio-- tengamos un periodo de transición, que puede ser muy prolongado, entre 15 y 20 años, con las mejores condiciones posibles. Es ahí donde se canaliza la inversión actual y que se terminará llevando a cabo en los próximos meses", ha dicho.

Respecto a la decisión futura de apostar o no por un nuevo estadio, Afonso ha señalado que la última palabra deberá surgir tras "un proceso de consenso" con el tinerfeñismo. "Sostenemos que se debe producir un proceso de consenso con el tinerfeñismo sobre la decisión última, si apostar por una nueva infraestructura, con todas las comodidades, así como por su involucración en la trama urbana de Santa Cruz, o apostar por el mantenimiento de una ubicación como la actual, que requeriría de una operación urbanística que deba ser atendida por el propio Ayuntamiento".