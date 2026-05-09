Agroagaete (Gran Canaria) apuesta por la innovación para reactivar y dar mayor competitividad al tejido agrícola

Granos de café en Agaete (Gran Canaria) - CEDIDO POR AGROAGAETE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Fomento y Desarrollo Agropecuario de Agaete (Agroagaete) ha apostado por la profesionalización, la innovación y la sostenibilidad para reactivar, modernizar y dar mayor competitividad al tejido agrícola local.

Al respecto, ha presentado recientemente su Programa de Dinamización Agrícola Integral, que cuentan con un presupuesto de 63.000 euros y que incluye acciones como la incorporación de un gestor administrativo a media jornada que permitirá mejorar la estructura organizativa de la asociación.

También se plantea la financiación de una coordinación técnica externa que reforzará la planificación y ejecución de proyectos, según ha informado Agroagaete en un comunicado.

El plan contempla además un programa de formación con cursos y talleres agrícolas adaptados a las necesidades actuales del sector, junto con un innovador calendario de experiencias y actividades culturales destinadas a poner en valor el entorno rural y fomentar la conexión entre agricultura, territorio y ciudadanía.

Mientras, en el ámbito de la modernización, el programa prevé la implantación de una plataforma digital de gestión interna, el desarrollo de una web corporativa con dominio propio y el refuerzo de la comunicación a través de servicios especializados y redes sociales, con el fin de mejorar la visibilidad y proyección del sector agrícola de Agaete.

Asimismo, se aboga por la cobertura de los gastos de funcionamiento necesarios para garantizar la continuidad y eficacia de las acciones propuestas.

Finalmente, Agroagaete ha indicado que este programa representa una oportunidad real para completar la dinamización de la agricultura local, generar nuevas oportunidades y asegurar el relevo generacional en el campo, señalan desde la asociación.