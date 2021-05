Aldeatrón Robotix, La Jaca Robótica y Brilliant Minds, ganadores de la First Lego League Canarias 2021

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los equipos Aldeatrón Robotix, La Jaca Robótica y Brilliant Minds se proclamaron ganadores del torneo First Lego League Canarias 2021, en la final que se disputó hoy, 29 de mayo, en el Centro tecnológico IACTEC.

La entrega de premios contó con la presencia de la consejera de Deportes y Juventud, Concepción Rivero; el vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento, Ernesto Pereda, y la consejera delegada de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Raquel Lucía Pérez Brito.

La consejera insular felicitó a todos los participantes por el gran nivel que han demostrado en esta edición planteando soluciones imaginativas a los retos propuestos por la First Lego League, y destacó que "este tipo de proyectos fomenta entre los estudiantes su curiosidad por la tecnología, el emprendimiento y la innovación, llevando a algunos de ellos a decantarse en sus estudios por la rama de la ciencia y la tecnología, lo que hemos constatado con participantes de la últimas ediciones".

La First Lego League congregó durante tres días de forma online y presencial a más de 400 menores de entre 6 y 16 años en la Sala Multipropósito del edificio IACTEC en horarios diferenciados, para participar en el mayor torneo de ciencia, robótica y valores de Canarias, organizado por el Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, y Fundación Scientia.

Los equipos Aldeatrón Robotix, La Jaca Robótica y Brilliant Minds representarán a Canarias en la Gran Final First Lego League España que se celebrará en Tenerife los días 26 y 27 de junio tras ganar, el primer premio Fundación Scientia al ganador, el primer premio Valores FIRST Parque Científico y Tecnológico y el primer premio al proyecto de innovación en la novena edición de First Lego League Canarias.

Aldeatrón Robotix presentó el proyecto #OurMat, una colchoneta de gimnasia hecha de fluido no newtoniano (líquidos que no tienen valor de viscosidad definido y constante) y almidón de desecho de plátano verde, que ayuda a amortiguar el impacto y evita las lesiones de los deportistas de gimnasia deportiva.

El proyecto de La Jaca Robótica se denomina #Velo (vehículo de ejercicio y limpieza oceánico), un sistema de transporte acuático en el que conviven el deporte y la limpieza de residuos mediante un sistema que succiona y clasifica dichos residuos.

Brilliant Minds presentó una APP para fomentar el ejercicio entre los alumnos de la ESO. Consta de 4 pasos: conectar la APP a un reloj digital, un mural para compartir fotos deportivas, un entrenador personal (avatar) y resumen de puntuación por objetivos.

El resto de los premios se distribuyeron de la siguiente manera: primer premio al Diseño del Robot Green Smile, primer premio al comportamiento del robot Aldeatrón Robotix, premio al emprendimiento Skynet y premio a las jóvenes promesas Cintegra 1.

Por otra parte, tres equipos canarios (Adeatec, Taquito's Team y Cintegra Tech) participaron desde la Sala Multipropósito la FIRST TECH Challenge, organizada a nivel europeo y vía online con varios equipos de Europa. FIRST Tech Challenge es un programa dirigido a jóvenes entre 16 y 18 años en la que los equipos deben diseñar, construir, programar y dirigir robots para participar en los torneos en formato de alianza.

A partir de un desafío común, los equipos diseñan, crean, prueban y programan robots autónomos y operados por controladores que han de realizar una serie de misiones y tareas en un espacio de 3,66m x 3,66m. Y trabajan habilidades como: Planificación, lluvia de ideas y resolución creativa de problemas

Todas las acciones desarrolladas por Parque Científico y Tecnológico de Tenerife son cofinanciadas por el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) 2016-2025 del Cabildo de Tenerife y por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDECAN) del Gobierno de Canarias.