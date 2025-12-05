La AMTC muestra su repulsa ante las amenazas y agresiones recibidas por la consejera de Turismo de Canarias

Archivo - Jéssica de León - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) ha expresado su repulsa ante las amenazas y agresiones contra el coche y la vivienda de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica De León, por la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, conocida también como Ley de Alquiler Vacacional, que aprobó el Parlamento autonómico el 12 de noviembre.

En un comunicado, la entidad ha hecho un llamamiento para preservar un clima de respeto y convivencia democrática y condena cualquier manifestación de violencia, intimidación o coacción hacia representantes públicos, independientemente de su ideología, responsabilidad o posición institucional.

"En una sociedad democrática y avanzada no hay espacio para estas conductas, que resultan absolutamente inaceptables y para las que no existe justificación alguna", concluyó la AMTC.