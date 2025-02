La animación acapara el 32% de la inversión del sector audiovisual en Tenerife en 2024, con 19 millones de euros

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector de la animación dejó en Tenerife 14 proyectos finalizados durante 2024, que se suman a otros 11 proyectos plurianuales. Así, con 19 millones de euros de inversión, las producciones de este tipo supusieron en 2024 el 32% del total de la inversión del sector audiovisual, frente al 18% del ejercicio anterior, según ha celebrado el Cabildo de Tenerife en un comunicado.

Así, la institución insular ha destacado en un comunicado las 1099 contrataciones de empleo que generaron en 2024 las producciones de animación en la isla, una cifra que supone un 64,76% que en 2023

El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha señalado "las ventajas fiscales, las localizaciones, las conexiones y las infraestructuras" como el factor "atractivo" de la isla de Tenerife para invertir. Además, ha defendido a la industria audivisual como "un sector estratégico" para la diversificación económica de la isla.

Ha destacado que la isla quiera "convertirse en la gran referencia audiovisual en España" porque Tenerife se reafirma como "el mejor destino para celebrar grandes producciones audiovisuales", desde cines, teleseries hasta series, y que en el ámbito de la animación es "referencia" gracias a la celebración de los Premios Quirino.

Destacan desde el Cabildo lo "muy positivo" que ha sido 2024 para la animación en Tenerife, consolidándose como un pilar fundamental del sector audiovisual, que representa ya "una tercera parte del impacto económico total de las producciones audiovisuales", según ha asegurado la consejera de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani.

Ha enfatizado, asismismo, el trabajo de los estudios de animación tinerfeños, como BWater Studios, Pipeline Studios o Tomavision en las producciones, entre otros, y especialmente el éxito de Mariposas Negras y Superklaus, dos coproducciones tinerfeñas que se encuentran en la carrera hacia los Premios Goya en su 39ª edición.

RECONOCIMIENTOS A PRODUCCIONES

Melwani ha destacado, además, el reciente reconocimiento a Diego Navarro, cuya banda sonora para Mariposas Negras ha sido galardonada con el Premio Cygnus 2025. "Estos logros reflejan el talento y la creatividad de Tenerife, y reafirman nuestra posición en la industria cinematográfica nacional e internacional", ha dicho.

Entre las principales producciones de animación destaca la mencionada Mariposas Negras. Este largometraje, dirigido por David Baute y producido por Tinglado Films, Ikiru Films y Anangu, ha obtenido el Premio Forqué, el premio Gaudí y compite en la carrera a los Goya 2025 junto a la comedia familiar de animación Superklaus en coproducción con el estudio de animación 3Doubles Producciones.

Ambas están nominadas a 'Mejor película de Animación' en los Premios Goya 2025. También 3Doubles terminó su largometraje Helen.

Además, el reboot de la serie Dora la exploradora, por primera vez en 3D y en la que el estudio de animación tinerfeño Tomavision participó a través de Pipeline Studios.

Igualmente, las películas Furrytales: Caterella y The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie de Warner Bros y Tonic DNA, contaron con los servicios de Tomavision. La empresa canaria BWater Studios realizó Kayara, en coproducción con Tunche Films, en Perú.