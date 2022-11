ANPE Canarias insta a Educación a permitir al profesorado hacer la actividad no docente de forma telemática

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

ANPE Canarias ha instado a la Consejería de Educación del Gobierno regional que permita al profesorado realizar la actividad no docente de forma telemática.

Para ello, ha solicitado la actualización de la normativa para que los docentes puedan llevar a cabo de forma online las sesiones de evaluación, las coordinaciones de proyectos, ciertas actividades de formación o los claustros.

Todo ello, después de que la medida se haya utilizado "con éxito" durante los dos cursos y medio en los que estuvieron vigentes los protocolos sanitarios por la pandemia de Covid en los centros educativos, según ha informado ANPE en nota de prensa.

Al respecto, expone que el claustro de cada centro debe tener autonomía para decidir si opta por convocar estas actividades de forma telemática o presencial, afirmando que medidas de este tipo "suponen una mejora" para la conciliación de la vida laboral y personal de los propios docentes, además de contribuir a descongestionar el tráfico.

Añade que esta posibilidad debe incluirse en las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros, que se revisan cada curso escolar.

Desde ANPE señalan que han solicitado esta medida "reiteradamente" a la Consejería de Educación pero "hasta el momento no ha atendido sus demandas". Agregó que favorecer que se realicen estas actividades "va en sintonía" con el fomento del teletrabajo que "se está potenciando desde la administración, sin menoscabo de la actividad presencial, que ocupa la práctica totalidad" del horario del docente.

"La docencia no universitaria necesita la presencialidad, es algo que nunca se podrá suprimir pero creemos que debemos aprovechar las nuevas tecnologías para favorecer que se lleven a cabo actividades no docentes en formato online, con todas las ventajas que eso conlleva, no solo para el propio docente, sino para evitar el uso de transporte en la medida de lo posible", apostilló el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo.