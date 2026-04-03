Antigua (Fuerteventura) pide a Costas "intervenir de urgencia" ante los destrozos de Therese en Pozo Negro

Pozo Negro, en Antigua (Fuerteventura) - AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Antigua, en la isla de Fuerteventura, ha solicitado a la Dirección de Costas "intervenir de urgencia" en la reparación de los destrozos ocasionados por la borrasca 'Therese' en Pozo Negro debido al "claro peligro" que supone los socavones en el paso a familias, menores y residentes del pueblo.

Al respecto, el alcalde de Antigua, Matías Peña, ha indicado que la Dirección de Costas denunció al consistorio por "ejecutar reparaciones, que no pudo finalizar, por los destrozos ocasionados hace un año", por lo que ahora reitera la "solicitud de intervenir y reparar el paso por el peligro que suponen, quedando a la espera de su permiso para poder intervenir".

Peña añadió que consideran esta intervención de urgencia, por lo que espera "recibir la respuesta y permiso cuanto antes" de la Dirección de Costas, una solicitud trasladada también al Cabildo de Fuerteventura, manifestando la necesidad de intervenir en Pozo Negro como en otros pueblos costeros afectados.