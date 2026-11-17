El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo, s - Jesús Hellín - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta de 2027 de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales con el objetivo de adecuar la financiación de los territorios a la previsión de ingresos del próximo ejercicio.

Este medida permitirá a las administraciones autonómicas y locales recibir en 2027 la mayor financiación de su historia.

En concreto, las entregas a cuenta para las Comunidades Autónomas del próximo año alcanzarán la cifra récord de 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, que en Canarias suponen una cifra récord de 7.650,4 millones, un 7,8% más que en 2026.

El Gobierno aclara que se trata de un importe provisional que ya fue comunicado por el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de julio.

Si se suma la previsión de liquidación de 2025, los territorios recibirán en 2027 un total de 185.593 millones de euros procedentes del sistema de financiación, un 9,1% más que en 2026 --en el caso de Canarias la financiación total se eleva hasta los 8.898,6 millones, un 9,1% más--.

El ministro Arcadi España ha resaltado que la aprobación de esta medida "garantiza la sostenibilidad financiera de las administraciones territoriales" y también muestra "el compromiso del Gobierno con el Estado de bienestar", ya que la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación dependen de las Comunidades Autónomas.

Además, el titular de Hacienda ha señalado que el incremento de los recursos para los territorios se debe a la mejora de los ingresos como consecuencia de la buena marcha de la economía española, que crece por encima de la media de la UE, y al dinamismo del empleo con 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social.

FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

El Real Decreto-ley aprobado también incluye la actualización de las entregas a cuenta de 2027 para todas las Entidades Locales, que recibirán la cifra récord de 31.826 millones de euros, un 8,8% superior a las transferidas en 2026.

Si se incluye la previsión de liquidación del sistema de 2025, el total asciende a 33.773 millones de euros en 2027, lo que representa un aumento del 11,5%.

De esta forma, el Gobierno también muestra su "compromiso" con la mejora de la financiación de las corporaciones locales, lo que les permitirá mantener y elevar el nivel de calidad de la prestación de los servicios públicos básicos, resalta.

Por otra parte, el Real Decreto-ley incluye también ayudas para hacer frente al incremento de llegadas de inmigrantes a la isla de El Hierro de los últimos días.

En concreto, contempla una subvención directa tres millones para la Comunidad Autónoma de Canarias destinada a financiar los gastos extraordinarios derivados de la prestación de servicios sanitarios en la isla de El Hierro, y otros dos millones para el Cabildo insular de El Hierro para atender los gastos extraordinarios de carácter social y económico generados por la llegada de inmigrantes.