Arriban al muelle de Arguineguín (Gran Canaria) los 107 inmigrantes rescatados junto a dos fallecidos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La guardamar Urania de Salvamento Marítimo ha desembarcado en la madrugada de este viernes a los 107 inmigrantes rescatados en aguas del Atlántico durante la madrugada del miércoles, junto a los dos fallecidos, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

La embarcación fue rescatada por la guardamar Urania, a 148 millas (274 kilómetros) al sureste de El Hierro, sobre las 00.55 horas (hora canaria) de este jueves y entre los migrantes, de origen subsahariano, iban 20 mujeres y cuatro menores.

En el rescate de esta embarcación ha participado el buque SARAH M, que localizó el cayuco inicialmente, y el bulkcarrier EUROSTAR que permaneció al costado del cayuco hasta la llegada de la guardamar, lo que agradece Salvamento Marítimo.

En el transcurso del traslado de los inmigrantes hacia Arguineguín, durante la tarde de este jueves, uno de los ocupantes del cayuco tuvo que ser evacuado en el Helimer 206 hasta el Hospital Doctor Negrín de Gran Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, debido a su estado de salud.

En cuanto al resto de los inmigrantes, una vez que llegaron a puerto, el dispositivo sanitario formado por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja los atendió, teniendo que trasladar a seis de ellos a diversos centros hospitalarios con patologías de diferente consideración.

RESCATAN UN CAYUCO EN AGUAS DE TENERIFE

Por otro lado, durante la tarde de este jueves la salvamar Alpheratz ha acompañado hasta el puerto de Los Cristianos, en Tenerife, un cayuco, con 43 migrantes hombres, de origen subsahariano, que fue avistado por una embarcación a 3,5 millas (6,4 kilómetros) de Callao Salvaje.

Seguidamente el personal sanitario en la zona --SUC, Atención Primaria y Cruz Roja-- asistió a los 43 migrantes, presentando todos buen estado en general.