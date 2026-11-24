Reunión del comité asesor del Plan de Emergencias Insular de La Palma (Peinpal), presidida por el presidente insular Sergio Rodríguez - CABILDO DE LA PALMA

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo palmero, a través del Plan de Emergencias Insular (Peinpal), ha autorizado el regreso a cinco nuevas viviendas, cuatro en Puerto Naos y una en La Bombilla, elevando el número de casas con permiso a 1.261.

Así lo informa el presidente insular Sergio Rodríguez en una nota, donde señala que en este último encuentro del Comité Asesor se ha abordado la posibilidad de sustituir el tubo del proyecto del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) por uno de PVC y soterrarlo, a petición de los establecimientos y residentes y facilitar el acceso directo a las viviendas ubicadas en la denominada zona negra por la playa Chica.

Además, Rodríguez explica que se estudia la posibilidad de mover la valla cercana al Edificio Delfín.

Rodríguez ha subrayado que se trabaja "de manera constante y de forma coordinada" con las autoridades competentes para hacer un seguimiento del nivel de los gases en la costa del Valle de Aridane y garantizar una recuperación "segura" en casas y establecimientos.

El presidente ha detallado asimismo que hay más de 200 medidores instalados en el exterior de estos espacios para llevar un control constante del CO2 que se registra en el ambiente y que existe un equipo de vigilancia que trabaja 24 horas los 365 días de la semana para garantizar la seguridad de las personas.

Además, el presidente insular ha incidido en la importancia de que las personas que residen en los núcleos de Puerto Naos y La Bombilla, así como quienes dirijan negocios en estos espacios, tengan la información pertinente y cumplan con el protocolo de seguridad establecido por el cual deben contar con un medidor de gases y leer y firmar la documentación en la que se les indica cómo actuar.