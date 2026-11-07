Ascienden a unos 582 los migrantes rescatados en 6 embarcaciones próximas a Canarias hasta la tarde de este sábado

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado, entre las 00.00 y las 17.25 horas de este sábado, seis embarcaciones con unos 582 migrantes a bordo, según ha informado el ente institucional.

En concreto, el Centro de Control de Las Palmas ha coordinado el rescate por parte de la guardamar Polimnia de una neumática con 133 migrantes, entre ellos 10 mujeres y cinco menores, en aguas próximas a la isla de Lanzarote y que ha arribado sobre las 13.00 horas al puerto de Arrecife.

Por su parte, desde el Centro de Control de Tenerife se ha coordinado la escolta por parte de la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil y de la guardamar Urania de dos embarcaciones que se encontraban a unos 20,3 kilómetros (11 millas náuticas) de La Restinga, en la isla de El Hierro, que ya han desembarcado en el puerto de La Estaca. En estos cayucos escoltados iban 44 personas en uno y 68 migrantes en el otro.

Asimismo se han rescatado otras tres embarcaciones con 67 personas una, 106 otra y 164 migrantes la tercera, desembarcando todos ellos en el puerto de La Restinga.