Asián aboga por conseguir que la UE reconozca la condición RUP de Canarias en el ámbito de la contratación pública

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, durante la rueda de prensa - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha abogado por conseguir que la Unión Europea reconozca la condición de Región Ultraperiférica (RUP) del archipiélago en el ámbito de la contratación pública.

Para la responsable regional, "el mensaje es claro". "Canarias no compite en igualdad de condiciones. La lejanía, la fragmentación territorial, los costes logísticos y el tamaño del mercado reducen la concurrencia empresarial, y esa menor presión competitiva se traduce en menos ofertas, más licitaciones desiertas y menores descuentos sobre el presupuesto inicial", ha dicho.

Por eso, Asián ha hecho especial hincapié en que el objetivo es conseguir que en las instituciones europeas se reconozca la condición de las regiones ultraperiféricas, también en el ámbito de la contratación pública".

Así lo ha expresado la consejera durante una rueda de prensa para presentar los resultados del estudio 'Estado de la compra pública en Canarias', encargado a la Universidad de La Laguna y firmado por Javier Mendoza Jiménez y Jorge García Sanabria, que concluye que Canarias necesita adaptar su contratación pública a la realidad insular para ganar competencia, atraer empresas y mejorar resultados.

Asián indicó que "el reto no consiste en licitar más, sino en licitar mejor, además de promover un marco europeo que reconozca la singularidad de las regiones ultraperiféricas en contratación pública".

En este sentido, la contratación pública es una herramienta estratégica para dinamizar el tejido productivo de las islas, mejorar servicios y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Sin embargo, a primera vista, las especiales circunstancias de las islas parecen minar el interés por las licitaciones regionales.

Para conocer la raíz del problema y buscar un diagnóstico, la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea ha encargado a expertos de la Universidad de La Laguna un análisis comparativo de la contratación pública en Canarias entre 2016 y 2025.

INSULARIDAD Y LEJANÍA

Según ha informado el Gobierno de Canarias, la conclusión central del estudio firmado es que la insularidad y la lejanía sí condicionan el funcionamiento de la contratación en las administraciones públicas canarias.

Además, al problema geográfico se suma la evidencia de una combinación de menor competencia, presupuestos que no siempre reflejan los sobrecostes insulares, menor atracción de empresas externas, uso intensivo de criterios objetivos y diferencias internas entre islas capitalinas y no capitalinas.

El descenso al nivel de lote/contrato como unidad de análisis, el volumen de datos tratado (5,2 millones de registros procedentes de la plataforma de contratación del sector público española y 7,8 millones de la plataforma de la UE), la aplicación de diferentes test estadísticos y la comparación multinivel (España, Unión Europea, regiones ultraperiféricas, Macaronesia e intra Canarias) sitúan el análisis realizado por encima de la práctica habitual en este tipo de trabajos.

LA COMPETENCIA ES MENOR EN LA ISLAS

Como ha explicado Javier Mendoza, si se comparan los datos de concurrencia en Canarias con los de la Península, se evidencia que la competencia es menor en las islas con 2,89 ofertas por contrato frente a las 5,04 que registra una oferta pública en la Península; es decir, la diferencia es un 42,7% inferior.

A esto hay que añadir que el 8,93% de las licitaciones quedan sin adjudicar en Canarias, frente al 7,65% del resto de España.

Mientras, respecto a las bajas, la baja media es del 12,12% frente al 16,24% peninsular; lo que se traduce en un 25% menos de ahorro para las administraciones canarias.

Además, otros datos relevantes son la menor presencia de pymes como adjudicatarias de los procedimientos públicos en Canarias, que representan el 53,98% de las adjudicaciones, una cifra menor a la de otras regiones comparables y de Baleares.

La escasa competencia exterior supone que solo el 0,79% de los adjudicatarios son transfronterizos, frente al 6,10% de la Unión Europea continental; y también se aprecia una brecha entre islas, ya que las islas no capitalinas apenas alcanzan 2,23 licitadores por contrato y dependen en un 92,08% de criterios objetivos.

CANARIAS PRESENTA MENOS OFERTAS QUE LA UE CONTINENTAL

Por su parte, Canarias presenta menos ofertas que la UE continental, menos participación transfronteriza y peores registros que la mayoría de las regiones ultraperiféricas.

Sin embargo, el informe también muestra que el problema no es inevitable, ya que otras regiones insulares o ultraperiféricas obtienen mejores resultados cuando existen condiciones que favorecen la participación empresarial.

Tal y como se desprende del informe, es necesario ajustar los presupuestos a la realidad insular, introducir criterios que valoren la calidad y la innovación, mayor profesionalización de compradores y empresas, y medidas que reduzcan las barreras de entrada para operadores locales, nacionales y europeos.

La mejora de la compra pública en Canarias exige una respuesta integral, que reste peso a las dificultades geográficas actuando simultáneamente sobre la competencia, los presupuestos, los criterios de adjudicación, la capacitación institucional y la atracción de empresas.

Aquí, el director general de Patrimonio y Contratación, Juan Domingo Cabrera, resaltó que "adaptar la contratación pública a la realidad insular es una condición para obtener más participación, mejores ofertas y mejores servicios públicos".

Al mismo tiempo, también ha destacado la importancia de este trabajo, de gran valor no solo para Canarias sino para el resto de las regiones españolas.