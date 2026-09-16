Asián mantiene su rechazo a bajar el IGIC porque afecta a los servicios públicos, cabildos y ayuntamientos

Archivo - Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha vuelto a rechazar este miércoles la bajada del tipo general del IGIC del 7% al 5% porque podría afectar a la prestación de los servicios públicos y la financiación de cabildos y ayuntamientos.

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria ha comentado que se debe "exigir" el pago de impuestos de la sociedad pero no de forma infinita, especialmente ante la ola "inflacionista" marcada por el encarecimiento del precio de los carburantes.

En ese sentido ha defendido que el Gobierno de Canarias ha bajado impuestos de forma selectiva, tanto en algunos tipos del IGIC como en sucesiones y donaciones , transmisiones patrimoniales y deflactación del IRPF.

No obstante, ha comentado que hay "tres límites", concretamente que "siempre estén cubiertas las prestaciones sociales", la coyuntura económica y las reglas fiscales, algo que impide bajar impuestos porque afecta al gasto.

Ha comentado que una bajada del IGIC debe pasar también por "conocer la opinión" de cabildos y ayuntamientos y lo ha desvinculado del aumento de la recaudación de la comunidad autónoma porque la inflación incrementa los ingresos pero también los gastos.

Por ello, ha defendido las medidas impulsadas por el Gobierno regional ya que han llegado al 92% de los contribuyentes canarios, con las bajadas del IRPF "elevando la deducción a los más de 46.000 millones en cuotas", más bajadas en temas sanitarios y vivienda, aparte de que se ha elevado la edad para acogerse a los tipos reducidos.

Javier Nieto (Vox) ha comentado que "mes tras mes, trimestre tras trimestre, sigue subiendo los precios", especialmente por el encarecimiento de los carburantes, lo que afecta sobre todo a familias y economías domésticas.

Ha comentado que hay que bajar el IGIC para "aliviar" a los canarios, más aún cuando las islas están en récord de recaudación debido a la inflación, y ha dejado claro que ese descenso no se pueda hacer si afecta a las prestaciones sociales y los servicios.

"No creo que haya absolutamente nadie tan loco o tan insensato que diga, vamos a bajar los impuestos a costa de los ciudadanos", ha indicado, si bien ha precisado que en esta legislatura el presupuesto ha crecido en 1.000 millones "y aún así" no se llega a todo lo que se pretende en el ámbito social.

Nieto ha reprochado a la consejera que el PP se comprometiera en campaña electoral a bajar el IGIC cuando ya había "incertidumbre" y confía en que se trabaje en esa línea aprovechando la tramitación de los presupuestos autonómicos de 2027.