Asián ve un "disparate" que Ceuta y Melilla obtengan estatus RUP y Bermúdez (CC) exige "firmeza" al Gobierno canario

Archivo - Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha tildado este miércoles de "disparate" que Ceuta o Melilla pueden obtener un estatus similar al de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) por lo que ha garantizado "tranquilidad absoluta" sobre el régimen del que goza el archipiélago.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista, que ha reclamado "firmeza" al Ejecutivo por boca del diputado José Manuel Bermúdez, la consejera ha indicado que las dos ciudades autónomas tienen un régimen propio que "nada tiene que ver" con el de Canarias, marcado por la lejanía y la insularidad.

"Nosotros tenemos una compensación de sobrecostes, porque somos una región ultraperiférica y ellos deben de tener un régimen específico para ello por las circunstancias en que se encuentran como ser ciudades pequeñas o no tener actividades económicas de cierta envergadura", ha comentado.

Asián entiende que Ceuta y Melilla tengan sus reivindicaciones pues incluso tienen "menos posibilidades competitivas" que Canarias pero "para nada" se pueden incluir en las características de las regiones ultraperiféricas.

"No nos parecemos en nada a Ceuta y Melilla, más allá de tener deficiencias estructurales, pero desde luego ellos no tienen condición ultraperiférica porque están muy cerca del continente", ha indicado.

La consejera ha comentado que el debate es "artificial" pese a que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo haya puesto sobre la misa en una reciente visita a Ceuta, al tiempo que tampoco suscribe las declaraciones del economista Javier Sánchez Ruano sobre el riesgo que se cierne sobre el archipiélago.

En esa línea ha comentado que varias regiones de la UE tienen reclamaciones para obtener "compensaciones", por ejemplo si son montañosas o están despobladas, pero "esto no se hace de la noche a la mañana" y tampoco se puede acometer a través del artículo 349 del tratado de la UE.

POSICIÓN VIGILANTE Y ACTIVA

Bermúdez (CC) ha comentado que su grupo no tiene una "voluntad de confrontación ni de cuestionar las legítimas aspiraciones" de Ceuta y Melilla pero sí le "preocupa" el "intento de avanzar hacia nuevas fórmulas de reconocimiento que puedan acabar diluyendo o relativizando la singularidad jurídica, política e institucional que Canarias ha logrado con tanto esfuerzo dentro de la Unión Europea".

En ese sentido ha comentado que hay reformas europeas y estatales en ciernes que "podrían poner en cuestión" instrumentos esenciales para Canarias como el REF o las políticas vinculadas a la condición ultraperiférica por lo que ve "razonable" preguntarse si determinadas propuestas pueden abrir un debate sobre la singularidad de las RUP.

El diputado nacionalista ha señalado también que Ceuta y Melilla aspiran a tener "representación" propia en el Comité Europeo de las Regiones y por ello ha instado a defender "permanentemente" las prioridades y los espacios de influencia de Canarias.

"Por eso nos parece fundamental que el Gobierno de Canarias mantenga una posición vigilante y activa, no para impedir que otros territorios avancen en el reconocimiento de sus singularidades, sino para garantizar que ningún avance de terceros suponga un retroceso para Canarias", ha afirmado.