Astrid Pérez defiende el cambio en la publicación de las dietas porque "inducía a error" y ahora "se ha clarificado"

Archivo - La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, en la presentación de las mejoras de la web institucional - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias ha defendido este jueves el cambio habilitado en el sistema de publicación de las dietas de los diputados impulsado en noviembre de 2024 porque "inducía a error" y ahora se "ha clarificado" y se distingue mejor el concepto nómina y lo que se percibe como dieta o desplazamiento.

"Las dietas siempre han estado publicadas y siguen publicadas, o sea, esto sí que quiero dejarlo claro", ha señalado a los periodistas en una rueda de prensa para dar cuenta del balance de la XI Legislatura en la que ha insistido en que "no se estaba haciendo bien" y ahora "se ha mejorado".

Pérez, que no aclarado cuáles eran los errores de un sistema que se aplicaba desde 2017 bajo la presidencia de Carolina Darias --cuando los ingresos individuales y los conceptos se presentaban de forma individual y desglosada para cada diputado--, ha subrayado que el cambio vino motivado porque un diputado le advirtió de que no había cobrado 9.000 euros anuales en dietas, tal y como se recogía en el portal de transparencia.

La presidenta también se ha mostrado "orgullosa" de que se haya eliminado la "discriminación" por islas de tal forma que ahora la dieta es la misma para todos los diputados salvo los de Tenerife, que tienen una inferior por ser su isla de residencia.

Ha puesto como ejemplo que como diputada de Lanzarote le "llamaba poderosamente la atención" que cuando venía al Parlamento y tenía que coger un taxi, comer o dormir en Tenerife recibía una dieta de 113 euros diarios y el Gran Canaria, que "comía en el mismo restaurante y dormía en el mismo hotel" percibía una cantidad inferior.

"He acabado con esa discriminación por razones de territorio y estoy contenta y orgullosa y lo voy a decir todos los días, cada vez que me pregunten por las dietas, por supuesto que sí, somos iguales, todos y aquí no vale, no vale que uno por razón de su territorio cobre más que otros por razón de su territorio", ha destacado.

Pérez ha precisado que el acuerdo se tomó por unanimidad de la Mesa del Parlamento, donde están representados CC, PP y PSOE.