Astrid Pérez recibe el Informe Anual 2025 de la Diputación del Común, que urge a actuar ante la pobreza infantil

La Diputada del Común, Lola Padrón, entrega el Informe Anual de la Diputación a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, ha recibido hoy el Informe Anual 2025 de la Diputación del Común de manos de la Diputada del Común, Dolores Padrón, que celebra "confianza" depositada en la institución, que tras un análisis "prospectivo" urge, entre otras, "medidas urgentes" ante el "incumplimiento" en Canarias del Pacto por la Infancia: "Tener casi un 40% de pobreza infantil nos debe preocupar. Embargamos el futuro", ha dicho.

El documento recoge la actividad desarrollada por la institución durante el último año y ya ha sido remitido a todos los grupos parlamentarios para su análisis previo a la comparecencia parlamentaria prevista posteriormente.

Durante el encuentro en el Parlamento, Padrón explicó que el Informe Anual 2025 incorpora un enfoque más cualitativo y centrado en el impacto real de las quejas ciudadanas, permitiendo identificar no solo cifras, sino también nuevas realidades sociales y líneas de actuación ante los desafíos que afronta la ciudadanía canaria.

"De este Informe Anual se destaca, además, el aumento considerable del número de quejas, de un 11,7% frente al 9% del año pasado, lo que nos viene a reconfortar en el camino trazado, porque se deduce que hay confianza en la institución", ha advertido Padrón, que ha advertido que las cifras suponen "un aval a la labor de la defensoría".

POLÍTICA DE "PLANIFICACIÓN"

En su atención a los medios, ha insistido en la importancia de "cualificar" las quejas ciudadanas rescatadas en un informe que no es "un elemento de disputa", sino una herramienta con la que poder pasar de una política "reactiva y táctica" a una más centrada en la "planificación y la prevención", sobre todo en materia de infancia.

Lola Padrón ha destacado como "fundamental" el trabajo de prospección realizado por la Diputación del Común con el informe, especialmente en materia de infancia, donde se ha detectado "un gran problema": "Se ha firmado un Pacto por la Infancia con Unicef, la Diputación del Común y el Gobierno que no se está llevando a buen término".

Así, ha señalado la Diputada del Común la necesidad de habilitar "instrumentos modernos" para una sociedad del siglo XXI, ya que actualmente existen instrumentos "del siglo pasado" que no responden al compromiso pactado en el segundo Plan por la Infancia. "No tenemos personal suficiente para hacer frente a las políticas de infancia".

"Tener casi un 40% de pobreza infantil nos debe preocupar, porque embargamos el futuro. Creo que habría que retomar todos los instrumentos, modernizarlos, e incluso plantearse la creación de un órgano transversal de verdad, que coordine desde la administración pública todas las políticas que afectan a la infancia, que necesita servicios sanitarios, salud mental, refuerzos en materia educativa....", ha argumentado Padrón.

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN

Preguntada por la respuesta de la Administración Pública a las quejas transferidas por la institución, ha señalado la reducción del 19% al 10% en el número de quejas no contestadas. "Estamos satisfechos", ha confesado Padrón, que ha vinculado la mejoría de este resultado al convenio establecido con otras cinco defensorías de otras comunidades autónomas del país en su hoja de ruta por ejercer la mediación y la justicia restaurativa.

Lola Padrón ha celebrado, además, el porcentaje de quejas resueltas del total de admitidas a trámite en la Diputación del Común, que se eleva a un 70%. "No podemos responder por la administración, pero sí podemos mediar con la administración y también la administración tiene que ser sensible a la hoja de ruta que se les marca, sobre todo cuando se les dice que 'aquí hay un problema'", ha añadido.

Durante el acto de entrega del Informe, la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, ha agradecido el trabajo desarrollado por la Diputación del Común y ha puesto en valor la función de esta institución como herramienta de escucha, defensa y garantía de los derechos de la ciudadanía canaria.