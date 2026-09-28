Astrid Pérez recibe a la nueva decana del Cuerpo Consular y se abre a potenciar la colaboración institucional

La decana del Cuerpo Consular, Celia Ondoño, y la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, recibió este lunes a la nueva decana del Cuerpo Consular acreditado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Celia Ondoño Sánchez, en un encuentro institucional celebrado en la sede de la Cámara autonómica.

Durante la reunión, Astrid Pérez destacó la relevancia de la labor que desarrolla el Cuerpo Consular en Canarias y puso en valor su contribución al fortalecimiento de las relaciones institucionales con los distintos países representados en las islas, así como su papel como vínculo entre las comunidades y las instituciones.

La presidenta del Parlamento trasladó a Celia Ondoño su felicitación por su elección como nueva decana y le deseó "el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad", al tiempo que expresó su disposición a mantener y reforzar las vías de colaboración y diálogo institucional.

La nueva decana acudió al encuentro acompañada por miembros del Comité Ejecutivo del Cuerpo Consular, entre ellos el vicedecano, Guillermo de la Torre González de Vega, cónsul de Ecuador; Vicente Álvarez Gil, cónsul de Portugal; el tesorero, Fernando Ruiz Lecuona, cónsul de Perú y Nora Henrietta, cónsul general de Hungría, recoge una nota de la Cámara.

El encuentro permitió abordar la importancia de mantener una relación fluida entre el Parlamento de Canarias y el Cuerpo Consular, como parte de la proyección institucional de Canarias y de sus vínculos con los diferentes países con representación consular en las islas.