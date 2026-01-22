La AUGC avisa de una actuación de "usurpación de funciones públicas" durante un accidente de tráfico en Gran Canaria

Vehículo que según AUGC usurpó funciones públicas durante una emergencia en la GC-1 - AUGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha advertido de la "peligrosa seguridad paralela" que se da en ocasiones en las carreteras, después de que el 18 de enero, tras un accidente de tráfico en el kilómetro 6 de la GC-1, en sentido sur, presuntamente se personó un vehículo privado que "simuló ser un servicio de emergencias", empleando luces V1 azules y dirigiendo el tráfico "sin ningún tipo de habilitación oficial".

En concreto, según ha informado la AUGC, hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico para la instrucción de las diligencias, así como personal del Servicio Canario de Salud (SCS) y Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, que atendieron a las dos personas mayores implicadas en el accidente y colaboraron en la retirada del vehículo, así como en la normalización de la circulación.

Sin embargo, durante el dispositivo oficial, aseguran que se personaron dos hombres a bordo de un vehículo "rotulado con los distintivos de una empresa de servicios sanitarios, equipado con señales luminosas V1 de color azul".

Sobre estos dispositivos, matiza, están "reservados exclusivamente a vehículos de emergencias y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Señalan que estas personas estacionaron a "escasos metros" del siniestro y de los servicios oficiales, que "ya se encontraban trabajando", bajaron del vehículo "sin prendas reflectantes y uno de ellos llegó incluso a dirigir el tráfico con las manos, como si se tratara de un agente de la autoridad".

Esta actuación, indican desde la AUGC, "no puede presentarse como una simple ayuda", ya que estos hechos implican un "claro supuesto de usurpación de funciones públicas al realizar actos propios y exclusivos de los cuerpos policiales y de emergencias". Además inciden en que "solo generan confusión" entre los conductores e "incrementan el riesgo" en las carreteras.

La AUGC incide en que los vehículos policiales son los "únicos" que están autorizados a utilizar un sistema auxiliar constituido por dos fuentes luminosas (intermitentes o estroboscópicas) de color azul (V1) instalado en el frontal del vehículo --a la altura de las luces de cruce o por encima de ellas en el caso de las motocicletas--

Por otro lado, ha alertado también de la aparición de una "preocupante piratería" en el uso de la señalización de emergencias, donde asegura que "determinados actores privados y organizaciones intentan jugar a ser policías" en las carreteras, ocupando carriles, exigiendo paso con luces azules ilegales y proyectando una imagen de autoridad de la que carecen.

Esta "confusión", puntualizó, puede "resultar fatal" porque un conductor "nunca debe dudar" de la figura autoritaria que le ordena detenerse o le corta el paso. "No se puede tolerar que se siembren dudas sobre si quien ejerce esta función es realmente un agente de la autoridad o un particular que trabaja en una empresa sanitaria (sin saber bien que función está realizando)", apostilla.

Desde la AUGC se exige a la Dirección General de Tráfico y al Ministerio del Interior actuar "con contundencia para cortar de raíz" estas prácticas de posible usurpación de la autoridad, abriendo las investigaciones correspondientes y depurando las responsabilidades administrativas y penales que procedan.

Además solicita que se revisen y refuercen los controles sobre el uso de dispositivos luminosos V1 y la rotulación de vehículos que puedan inducir a error a la ciudadanía.