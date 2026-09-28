El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudica por 1,68 millones la redacción del proyecto del Paseo Guiniguada

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria avanza en el Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado a Batlle I Roig Arquitectura SLP por 1,68 millones de euros la redacción del proyecto de ejecución, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud del proyecto 'Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias'.

Tal y como establecían las bases del concurso, el equipo ganador del concurso de 2025, 'AWA', ha resultado adjudicatario del contrato para la redacción y contará con un plazo de ejecución de 48 meses.

En un comunicado, el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha dicho que "con la adjudicación del contrato, el Ayuntamiento avanza en la siguiente fase del proyecto, que permitirá desarrollar el proyecto de ejecución y las actuaciones necesarias para la futura transformación del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias".

Por su parte, la propuesta 'AWA' obtuvo la máxima valoración en la consulta ciudadana, con el 46,7% de los votos, y fue también la mejor puntuada por el jurado, con 83 puntos sobre 90.

El proyecto plantea la revitalización de unos 40.000 metros cuadrados del barranco de Guiniguada mediante la creación de espacios peatonales ajardinados y arbolados, con el objetivo de favorecer la integración social y urbanística del casco histórico de la ciudad y promover la movilidad sostenible en el ámbito de actuación.

Además, incorpora una estrategia de conectividad ecológica entre la costa y los barrios del interior, basada en el incremento de la biodiversidad y de la superficie vegetal. El proyecto sitúa la cultura y las artes como uno de los ejes para favorecer la cohesión social y plantea un nuevo espacio público vinculado al paisaje y a la memoria del Guiniguada.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la transformación del espacio situado entre el Mercado de Vegueta y el Teatro Pérez Galdós en una nueva plaza polivalente de 1.940 metros cuadrados, concebida como un espacio abierto para acoger actividades y eventos culturales.

El proyecto contempla también un gran paseo central con zonas de sombra proporcionadas por el arbolado, concebido como un espacio versátil que podrá acoger exposiciones temporales al aire libre.

Otra de las actuaciones destacadas es la puesta en valor de las cuatro estatuas del Puente de Piedra, que representan las cuatro estaciones del año.

Finalmente, las esculturas se integrarán en un mosaico vegetal de cuatro colores que recorrerá el paseo y contribuirá a recuperar la memoria histórica del lugar mediante su relación con la naturaleza.