El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recurre la retirada del 'Monumento a Franco' y estudia medidas de protección

Archivo - Monumento en honor a Franco ubicado en Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, anunció este lunes que el Ayuntamiento presentará un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que ordena la retirada del monumento en el plazo de seis meses.

Bermúdez considera que la existencia de un procedimiento abierto para valorar su protección patrimonial constituye un elemento que debe ser tenido en cuenta antes de adoptar una decisión definitiva e insistió en que la actuación municipal estará guiada en todo momento por el estricto cumplimiento de la legislación vigente.

Además, avanzó que el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico ha acordado por unanimidad proponer que la Gerencia Municipal de Urbanismo evalúe la incorporación del 'Monumento a la Victoria', obra del escultor Juan de Ávalos, al Catálogo de Elementos Patrimoniales de la ciudad, al considerar que el conjunto reúne valores artísticos suficientes para estudiar su protección.

La propuesta fue adoptada durante la reunión celebrada este lunes por este órgano asesor y consultivo, integrado mayoritariamente por técnicos y representantes de instituciones especializadas en patrimonio histórico.

En él participan el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, la Universidad de La Laguna, el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), el Cronista Oficial de la Ciudad y personal técnico municipal, entre otros.

Asimismo, la Real Academia Canaria de Bellas Artes también estuvo presente en la reunión, detalla el Ayuntamiento en una nota, que precisa que los "únicos" cargos políticos que forman parte del Consejo son el alcalde, que lo preside conforme establece el reglamento, y el concejal de Cultura.

La sesión fue convocada para emitir informe sobre el Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife, que se encuentra en trámite por la Gerencia Municipal de Urbanismo, documento que contiene en la actualidad más de un millar de propuestas, y cuya aprobación definitiva está prevista, inicialmente, para el primer trimestre del próximo año.

El Consejo emitió informe favorable respecto al catálogo, teniendo en cuenta que actualmente se están analizando las alegaciones e informes presentados durante el trámite de información pública.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, explicó que el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico no decide la incorporación del monumento al catálogo, sino que propone a la Gerencia Municipal de Urbanismo que estudie esa posibilidad durante la tramitación del documento.

"El Consejo ha entendido mayoritariamente que existen valores artísticos suficientes para que esa inclusión sea valorada", señaló.

En este sentido, recordó que el 'Monumento a la Victoria' no había sido incorporado hasta ahora porque la Gerencia de Urbanismo y el equipo redactor del catálogo esperaban a que concluyera el procedimiento para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) por parte del Gobierno de Canarias.

Una vez descartada esa figura de protección, la legislación contempla otros niveles de protección patrimonial que ahora podrán ser analizados dentro del procedimiento municipal.

Bermúdez destacó que la propuesta se fundamenta exclusivamente en criterios patrimoniales y artísticos, al tratarse de una obra de Juan de Ávalos y de un conjunto escultórico de gran valor integrado en el entorno urbano y vinculado al muro de Almeida.

Asimismo, precisó que el análisis realizado por el Consejo se ha limitado a las competencias que le atribuye el reglamento, sin entrar en otras consideraciones ajenas a la valoración patrimonial del conjunto.

PROPUESTA SIN VOTOS EN CONTRA

El alcalde subrayó, además, que la propuesta fue respaldada sin ningún voto en contra por los miembros presentes en la reunión, en la que se defendieron informes favorables elaborados por el CICOP, la Real Academia Canaria de Bellas Artes y dos técnicos municipales, además del respaldo manifestado por la Universidad de La Laguna y el resto de instituciones representadas en el Consejo.

José Manuel Bermúdez recordó que "tanto la Ley de Memoria Democrática como la Ley Canaria de Memoria Histórica establecen que los elementos declarados vestigios franquistas pueden permanecer en el espacio público cuando cuenten con la correspondiente protección patrimonial y sean objeto, en su caso, de procesos de resignificación".

Asimismo, explicó que durante la reunión del Consejo se plantearon distintas posibilidades de resignificación del monumento, entre ellas la apertura de procesos de participación ciudadana o la convocatoria de un concurso de ideas, iniciativas que, en cualquier caso, solo podrían abordarse una vez concluya la tramitación del catálogo.

Bermúdez reiteró que el Ayuntamiento "cumplirá con la ley de Memoria Histórica, tanto la nacional como la canaria, tal y como está escrita", y añadió que continuarán "actuando con prudencia y conforme a los procedimientos administrativos establecidos, respetando las decisiones de los órganos competentes y garantizando el cumplimiento estricto de la ley durante toda la tramitación del Catálogo de Elementos Patrimoniales".