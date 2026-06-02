Las balsas de Tenerife encaran el verano al 77,6% de capacidad, con casi cuatro millones de metros cúbicos

El consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las balsas de la empresa pública Balten, dependiente del Cabildo de Tenerife, encaran el verano al 77,6% de su capacidad, lo que supone unas reservas de agua de 3.911.167 metros cúbicos de agua.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, destaca en una nota que arranca la campaña estival con un "balance positivo" que sitúa las balsas con 362.391 metros cúbicos más que en las mismas fechas de 2025.

Sin embargo, el consejero insta a agricultores y usuarios a "no bajar la guardia, mantener medidas de ahorro y aplicar criterios de uso racional y responsable para asegurar la sostenibilidad del suministro durante los meses de mayor calor".

El análisis por vertientes evidencia, una vez más, la dualidad hídrica de la isla, con una situación notablemente más holgada en los municipios del norte.

Es precisamente esta zona la que acumula la mayor parte de los recursos con 2.794.882 metros cúbicos (un 81,4% de su capacidad total).

Este nivel de almacenamiento se apoya fundamentalmente en las infraestructuras de la Isla Baja (91,1%) y de Valle de Guerra (90%), mientras que el resto de las balsas de la comarca mantiene una media superior al 65%.

Por otro lado, en la vertiente sur de la isla, las reservas se sitúan en 1.116.285 metros cúbicos, una cifra "muy positiva" si se tiene en cuenta la inoperatividad de la balsa de Valle San Lorenzo, "que está siendo objeto de trabajos de reimpermeabilización de su geomembrana y otras obras auxiliares".