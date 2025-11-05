'Barrios por Empleo' cumple diez años en Tenerife: Más de 43.900 personas atendidas y 10.500 empleos generados

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Empleo y la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede), conmemora este miércoles el décimo aniversario del proyecto 'Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes', una iniciativa considerada "referente" en inclusión y empleo en la isla. En su primera década de vida, el programa ha atendido a más de 43.900 personas y ha facilitado casi 10.500 empleos.

Así lo ha expuesto este miércoles la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en la rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, donde ha destacado cómo 'Barrios por el Empleo' es "mucho más que un programa", ya que ha configurado una red acompañando "a miles de personas transformando sus vidas y brindándoles la oportunidad de tener autonomía y un futuro digno", según ha recogido el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

De este modo, hoy, en el Auditorio de Tenerife se celebra un acto de conmemoración que reúne a más de 400 personas, entre representantes institucionales, empresariales, agentes sociales y participantes del programa, para rendir homenaje a quienes, "con esfuerzo, compromiso y corazón" han contribuido a fortalecer la red de Barrios por el Empleo para una sociedad "más justa e inclusiva".

SU HISTORIA

Desde su puesta en marcha en 2015 y hasta el año pasado, Barrios por el Empleo ha atendido a más de 43.900 personas y ha facilitado la inserción laboral de casi 10.500 participantes, con el "esfuerzo" de administraciones públicas, entidades sociales y tejido empresarial.

El programa está coordinado por la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede), y cuenta con la ejecución de Cáritas Diocesana de Tenerife, Cruz Roja, Fundación Don Bosco Salesianos Social, Fundación General de la Universidad de La Laguna y Sinpromi. Su modelo de trabajo, especifica el Cabildo, sitúa a la persona en el centro, ofreciendo orientación, formación y acompañamiento personalizado.

Para Rosa Dávila, "este proyecto insignia" del Cabildo ha contribuido a que la isla de Tenerife sea "motor de empleo" en Canarias y que la tasa de paro haya caído a "mínimos históricos, situándose en un 12%, dos puntos por debajo de la media regional". Asimismo, ha agradecido la importante colaboración de las casi 1.000 empresas, así como del tercer sector, "pues han sido fundamentales para que este proyecto tuviera éxito y continuidad".

El consejero insular de Empleo y Educación, Efraín Medina, ha subrayado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones y entidades: "Durante diez años hemos demostrado que cuando se suman esfuerzos se multiplican resultados. Este proyecto ha tejido comunidad y ha generado empleo donde más falta hacía, convirtiéndose en un modelo de éxito reconocido dentro y fuera de Canarias".

Asimismo, ha puntualizado que el Cabildo refuerza su apoyo a Barrios por el Empleo, aumentando el presupuesto hasta los 4,3 millones de euros, con el objetivo de "seguir combatiendo la exclusión social y construyendo un futuro con más oportunidades".

Por su parte, la gerente de Fifede, Elena de la Guardia, resalta la evolución y el impacto del proyecto en el territorio, señalando que "hemos pasado de un pequeño equipo de profesionales a una red de más de cien personas que acompañan y forman cada día a quienes buscan una oportunidad. Barrios por el Empleo ha crecido con la sociedad tinerfeña y seguirá adaptándose a sus retos futuros".

RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL

El programa Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes ha sido reconocido en distintos ámbitos por su impacto social y su carácter innovador. En 2017, Sus Majestades los Reyes de España realizaron una visita institucional al Cabildo de Tenerife para conocer de primera mano los resultados de esta iniciativa pionera, así como el trabajo desarrollado junto a las entidades colaboradoras. Durante el encuentro, destacaron el valor de un modelo basado en la cooperación, la inclusión y la creación de oportunidades laborales para las personas con mayores dificultades de acceso al empleo.

Más recientemente, en 2024, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 otorgó al proyecto el galardón "Activistas para el Futuro: una España mejor con la Agenda 2030", en reconocimiento a su aportación a la lucha contra la exclusión social y las desigualdades, y a su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de empleo e inclusión.

En su trayectoria, el proyecto ha destacado por su adaptación e innovación en el ámbito social, incorporando nuevas herramientas como la atención psicológica, becas formativas o acuerdos con casi 1.000 empresas colaboradoras que facilitan experiencias laborales reales.

La conmemoración del décimo aniversario, señala el Cabildo, buscará lograr una cita para celebrar estos logros, reconocer el trabajo de las entidades participantes y renovar "el compromiso" del Cabildo con la formación, la inclusión y el empleo digno en Tenerife.